Boris, con un pie en la cuneta

Cuando mañana, lunes, si lleva hasta el final sus intenciones, el primer ministro británico, Boris Johnson, vea cómo la Cámara de los Comunes le niega por segunda vez su apoyo para adelantar las elecciones generales al 15 de octubre, habrá culminado con un pleno de cuatro derrotas consecutivas la semana más dura de su carrera política. Cuatro varapalos en las cuatro primeras votaciones a las que Boris, como con sencillez le llama parte de la opinión pública británica, se habrá sometido desde que el 24 de julio tomó el relevo de Theresa May. Cuatro golpes que habrán colocado con un pie en la cuneta al hombre que, este jueves, afirmó que prefiere estar muerto en una de ellas que pedirle a la Unión Europea otra prórroga del Brexit.

La semana se inició bajo el impacto de la polémica decisión del líder tory, el miércoles anterior, de cerrar el Parlamento durante 35 días „desde este próximo martes hasta el 14 de octubre„ para así dejar sin tiempo de maniobra a cuantos diputados se oponen a que el Reino Unido abandone la UE sin acuerdo el 31 de octubre, lo que se conoce como Brexit duro. Y concluyó con un duro balance para Johnson: pérdida de la exigua mayoría parlamentaria que le sustentaba, aprobación de una ley que veta la posibilidad de un ruptura abrupta con la UE y negativa de los Comunes a adelantar unos comicios en los que las encuestas le consideran favorito. Estas son las claves del calvario.

Irlanda. Johnson pretende que la UE renegocie la cláusula de salvaguarda ( backstop) incluida en el Acuerdo de Salida pactado por May con Bruselas. La salvaguarda ha sido la clave del sistemático rechazo del Parlamento al acuerdo, que liquidó la carrera de May como primera ministra. Prevé el mantenimiento de Reino Unido en la Unión Aduanera hasta que se encuentre una solución mejor para evitar la reintroducción de una frontera física entre Irlanda y el Ulster. La Unión Europea se niega a renegociar y se queja de que Johnson no ha propuesto ninguna alternativa.

Johnson. Como todos los partidarios del Brexit duro, considera que la salvaguarda convertiría a Reino Unido en rehén de la UE por tiempo indefinido, además de fragmentar el mercado británico, ya que obligaría al Ulster a respetar las normas que el Mercado Único impone a los productos comunitarios. Consciente de que el Brexit duro es una temible bomba, confía en que la UE ceda en el último momento si se mantiene firme en su amenaza de salir el 31 de octubre con o sin acuerdo. De hecho, la UE insiste en que las negociaciones mantenidas hasta el momento han sido estériles.

Corbyn. El líder laborista, Jeremy Corbyn, se mantuvo en una posición tibia y ambigua durante meses para desgastar a May. En el fondo, es un eurófobo obligado a moderarse por las responsabilidades de su liderazgo. Al hacerse Johnson con la sucesión de May, y ante la evidencia de que está dispuesto a lanzar a Reino Unido por el despeñadero, Corbyn aprovechó las vacaciones parlamentarias de agosto para tejer una red de alianzas con la oposición. No consiguió respaldo para su sueño de encabezar una moción de censura pero logró aproximar posiciones para evitar el Brexit duro.

La chispa. El miércoles 28 de agosto, Johnson lanzó un golpe audaz: suspender las sesiones del Parlamento durante cinco semanas, hasta el 14 de octubre, para dejar a la oposición sin tiempo de articular medidas contra el Brexit duro. La suspensión, conocida como prórroga, marca el final de la sesión parlamentaria anual. Suele durar entre unos días y tres semanas y finaliza con el discurso de la reina Isabel II, que abre la nueva sesión anual. Tanto la duración de la decretada por Johnson como el momento escogido le valieron críticas de "golpe al Parlamento". De hecho, hace un año no hubo suspensión, por la urgencia de debatir sobre el Brexit.

La reacción. La osadía de Johnson se volvió contra él. Al día siguiente del anuncio de la "prórroga", Corbyn pactó la unidad de acción con los demás líderes parlamentarios. El redoble de tambor marcó el inicio del via crucis de Boris Johnson, que ha constado de tres estaciones.

Martes. La inquietud se ha extendido también en las filas conservadoras. Johnson no ha logrado convencer a los tories críticos de que su negociación con Bruselas va bien. La Unión Europea, de hecho, desmiente que haya progresos. A primera hora de la tarde, en pleno discurso de Johnson en los Comunes, el conservador Phillip Lee se levanta de su escaño y se sienta con los liberales demócratas. Johnson acaba de perder la mayoría absoluta de un solo voto que tenía gracias al apoyo de los diez diputados norilandeses del DUP. Poco después, encaja su primera derrota: la oposición arrebata al Gobierno el control del orden del día parlamentario, con el concurso de 21 tories rebeldes, entre ellos un nieto de Churchill y nueve exministros. Johnson expulsa a los rebeldes y ahonda su minoría.

Miércoles. Segunda derrota: la oposición y los rebeldes aprueban en sesión maratoniana la ley que veta el Brexit duro. El texto obliga a Johnson a alcanzar un acuerdo con la UE antes del 19 de octubre o pedir una prórroga hasta el 31 de enero de 2020. Tercera derrota: rechazado el adelanto de elecciones al 15 de octubre, tras un debate en el que un Johnson desmelenado llama "gallina" y "amigo de Caracas" a Corbyn y le dice que sus propuestas económicas son "una mierda". May ríe desde su escaño.

¿Elecciones para qué? Johnson quiere ir a las urnas el 15 de octubre en un intento de recuperar la mayoría parlamentaria y anular la ley contra el Brexit duro antes del 19.

Jueves. Dimite el hermano ministro de Johnson convencido de que "el interés del país" debe pasar por encima de "la lealtad familiar". El premier, aficionado a las grandes frases desde su infancia, proclama que prefiere "estar muerto en una cuneta" a pedir una prórroga. Los laboristas negocian con el resto de la oposición retrasar los comicios hasta que el Reino Unido haya entrado en una nueva prórroga. O sea, hasta el mes de noviembre.

Viernes. Se cierra el acuerdo de la oposición para retrasar las elecciones a noviembre. Los Lores aprueban la ley que veta el Brexit duro, sin introducir ninguna enmienda, lo que evita que el texto tenga que volver a los Comunes. Entrará en vigor mañana, lunes, cuando lo firme Isabel II. Johnson replica con unas declaraciones contundentes: "Iré a Bruselas, conseguiré un acuerdo y saldremos de la UE el 31 de octubre".

Incógnitas. Todo hace prever que Johnson saldrá del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre sin ningún tipo de acuerdo, por lo que se verá abocado a pedir la prórroga. Sin embargo, dada su feroz insistencia en que no lo hará, se especula con que podría dimitir o ser derribado para que sea su sucesor quien lo haga. Corbyn es el candidato que más levanta la mano pero aterra a los tories rebeldes y a no pocos opositores. Otras posibilidad es que se, lisa y llanamente, se niegue a cumplir la ley. Por si acaso, el bloque opositor ya prepara acciones jurídicas y la UE se refuerza para hacer frente a un Brexit duro.