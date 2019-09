La UE recibe las ideas de Johnson para evitar una frontera en Irlanda

La Comisión Europea confirmó ayer la recepción de "documentos" del Reino Unido con ideas para evitar una frontera física en la isla de Irlanda, asunto que amenaza con provocar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre, por el frontal rechazo del Gobierno tory de Boris Johnson a la solución pactada por su predecesora, Theresa May, con Bruselas. El anuncio llega en la víspera de una reunión entre el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, y el ministro del Reino Unido para el Brexit, Stephen Barclay.

Sobre estos documentos "tendremos discusiones técnicas" para regular las aduanas y el intercambio de bienes, avanzó la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.

De otro lado, el ex primer ministro conservador John Major expuso ayer sus argumentos ante el Supremo en contra del cierre del Parlamento, y acusó a Johnson de no decir la verdad y de tener motivos políticos para impedir que el Legislativo pudiera interferir en el Brexit. Según Major, no había razón para suspender las sesiones, "menos aún cinco semanas críticas en un periodo en el que el tiempo es esencial".

Entre tanto, un sondeo The Times sitúa al Partido Liberal por delante del Laborista, con un 23 por ciento de intención de voto.