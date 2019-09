Donald Trump pidió al presidente de Ucrania que investigase a los Biden

La Casa Blanca publicó este miércoles la transcripción de la conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, que muestra que el estadounidense pidió varias veces a Kiev que investigara al ex vicepresidente Joe Biden.

Las filtraciones de los últimos días sobre esa llamada telefónica motivó que la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara este martes que su partido abrirá una investigación de juicio político contra Trump por traicionar la seguridad nacional.

"Se está hablando mucho del hijo de Biden, y de que Biden detuvo una acusación, y mucha gente quiere saber de eso, así que cualquier cosa que pudiera hacer con el Fiscal General sería maravilloso (...) Biden fue por ahí alardeando de que frenó la acusación así que, si puede mirarlo...", exhorta a Zelenski el mandatario estadounidense durante la conversación, fechada el pasado 25 de julio.

El mandatario hacía referencia a Hunter Biden, hijo del que fuera vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) y actual aspirante a la candidatura demócrata presidencial para 2020, y que trabajó como asesor para la empresa de gas ucraniana Burisma.

"Me gustaría que nos hiciese un favor porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho de ello (...) Me gustaría que el Fiscal General le llame a usted, a uno de su equipo y me gustaría llegar al fondo de ello", agregó Trump, quien también señaló que Zelenski sería contactado por su abogado personal, Rudy Giuliani.

La Casa Blanca subrayó que la transcripción no es textual y que está basada en las "notas y recuerdos" de funcionarios del Gobierno estadounidense.

El documento no hace referencia, sin embargo, a la acusación de que Trump habría bloqueado fondos de asistencia estadounidense Ucrania como medida de presión a Zelenski.



Trump dice que no ejerció "ninguna presión" al líder de Ucrania

El presidente estadounidense aseguró este miércoles que no ejerció "ninguna presión en absoluto" sobre Vladímir Zelenski, para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden durante una llamada telefónica.

"No hubo ninguna presión en absoluto (...). Esta es la mayor caza de brujas en la historia estadounidense, algo vergonzoso", dijo Trump a los periodistas durante una reunión en Nueva York con líderes latinoamericanos sobre Venezuela.