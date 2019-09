Achique de espacios a Trump

EEUU vive desde el martes conmocionado por la voluntad demócrata de iniciar un proceso de "impeachment" contra el presidente Trump. Aunque las posibilidades de que el juicio político salga adelante son remotas, es innegable el impacto que tendrá la iniciativa en la campaña para las presidenciales de noviembre de 2020, que arranca en enero con el carrusel de las primarias.

Trump salió indemne de la larga investigación de la trama rusa pero se ha tropezado de repente con un escollo imprevisto. Todo empezó el pasado 25 de julio con una llamada telefónica al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, para que investigase supuestas actividades irregulares en ese país del exvicepresidente Joe Biden, el número dos de Obama (2009-2017), a quien los sondeos sitúan como el precandidato presidencial demócrata mejor situado, además de darle ganador en un duelo final con Trump.

Estas son las claves de un embrollo de consecuencias aún incalculables.

Escenario: Ucrania. El contexto del escándalo se remonta a la revolución del Euromaidán que, en 2014, derribó al presidente prorruso Viktor Yanukovich, quien la víspera de las revueltas había suspendido el acuerdo de asociación de Ucrania con la UE. El Euromaidán, alentado por Washington y Bruselas, entregó el poder al chocolatero Petro Poroshenko, generosamente financiado por EEUU y la UE.

Biden en Ucrania. En 2014 y 2015, Biden viajó varias veces a Ucrania para reforzar sobre el terreno al nuevo Gobierno. En paralelo, su hijo Hunter, abogado, fue fichado por la empresa gasística ucraniana Burima. La firma fue investigada por corrupción por la fiscalía general ucraniana hasta que, en 2016, el fiscal general fue destituido y el sumario se enterró. En la polémica conversación, Trump asegura a Zelenski que Biden alardea de haber conseguido la destitución del fiscal. Desde las filas demócratas se admite que el exvicepresidente presionó para el cese, amenazando incluso con cortar líneas de crédito, pero se matiza que fue dentro de una ofensiva de Washington para rebajar la corrupción en Ucrania.

Llamada de Trump. En su llamada a Zelenski, Trump le pidió que mandase investigar el papel de Biden en el asunto de Burima y le encareció que facilitase información sobre la marcha de sus gestiones a su abogado personal, Rudy Giuliani, y al Fiscal General de EEUU, William Barr. "Todo lo que puedas hacer sobre esto sería genial", alentó Trump a Zelenski, según la transcripción de la conversación que la Casa Blanca ha difundido esta semana. Los demócratas insisten en que, con anterioridad a la llamada, el presidente estadounidense había congelado ayudas a Ucrania para hacer más efectivas sus presiones.

¿Cómo salta el escándalo? El pasado día 9, el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, que fiscaliza a las 16 agencias de espionaje de EE UU, comunicó a la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que el 12 de agosto había recibido una denuncia anónima de un agente de la CIA –vieja enemiga de Trump– sobre una "preocupante" actuación presidencial. El 17, en una nueva carta, Atkinson denunció que la dirección de la Comunidad de Inteligencia le había retirado la competencia sobre esa queja del espía. A partir de ese momento, los demócratas de la Cámara de Representantes se ponen en marcha, convencidos de que tienen entre las manos una lanza bien afilada, a solo tres meses de que comience el largo rosario de las elecciones primarias y a poco más de trece meses de las presidenciales de 2020.

Calendario acelerado. El día 18 el escándalo salta a los medios, el 19 Atkinson comparece a puerta cerrada en el Congreso y, para el día 20, viernes de la pasada semana, la prensa ya ha encajado todas las piezas y proclama que Trump presionó a Zelenski hasta ocho veces. Ese mismo día, Giuliani confirma en un programa de televisión que sí, que ha pedido a Ucrania que investigue a Biden, mientras Trump tacha de ridícula la información sobre una supuesta queja de un agente de la CIA. Grave desliz de Giuliani, pues confiesa su confabulación con una potencia extranjera para perjudicar a un rival de Trump y ese tipo de movimientos caen de lleno en el ámbito de la traición. Es una jugada similar a la trama rusa, la supuesta confabulación con Rusia en 2016 para dañar a la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton. Esta, sin embargo, es más grave, pues no la ejecuta un aspirante a la Casa Blanca sino un Presidente que, además, bloquea fondos públicos para perjudicar a un rival político. La cuestión es, por otra parte, fácilmente comprensible por la opinión pública, pues se condensa en una llamada telefónica salpicada de frases claras y graves. Nada que ver con los cientos de páginas del denso informe de investigación elaborado por el fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa.

Trump lo niega todo. El sábado de la pasada semana, día 21, el magnate asegura que no presionó a Zelenski y atribuye las acusaciones a un montaje de los "fake" medios de comunicación y de sus "socios" demócratas. Al día siguiente, empieza a recular y admite que habló de Biden con Zelenski: "No queremos que gente como el exvicepresidente Biden y su hijo contribuyan a la corrupción que hay en Ucrania", afirma.

Crisis desencadenada. Es tarde. La metedura de pata de Giuliani ha sido para los demócratas como una espuela para un caballo. Su líder parlamentaria, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, constata que los legisladores más moderados de su partido, siempre reacios a un "impeachment" por la trama rusa, están ahora dispuestos a lanzarlo. De modo que, el martes por la noche, horas después de que Trump reconociese que paralizó fondos de ayuda a Ucrania, Pelosi anuncia que su grupo promoverá la destitución de Trump, quien reacciona con su grito de guerra favorito: "Caza de brujas". Consciente de que se estrecha el cerco, el presidente estadounidense desvela el miércoles una transcripción de la conversación en la que puede comprobarse que, en efecto, presionó a Zelenski. Para aminorar el impacto, la Casa Blanca precisa que no se trata de una transcripción literal sino basada en notas de funcionarios presentes.

Denuncia anónima. El jueves, la denuncia del agente de la CIA fue desvelada en el Congreso, con dos párrafos censurados. El anónimo funcionario asegura que la Casa Blanca eliminó la llamada de los ordenadores donde se registran todas las conversaciones del Presidente con líderes extranjeros y, después, la archivó como información clasificada. En su texto, de nueve páginas, el agente, destinado una temporada en la Casa Blanca, ofrece numerosos detalles sobre los intentos de Trump de dañar a Biden. Según The New York Times se trata de un experto analista con un profundo conocimiento de la relación con Ucrania. "En el desempeño de mis funciones", escribe el espía, "he recibido información de múltiples funcionarios del Gobierno que aseguran que el presidente de EEUU usó el poder que le confiere el cargo para solicitar la injerencia de un país extranjero en las elecciones de 2020". Entre otros detalles explica que, tras la llamada, Giuliani se desplazó a Madrid el 2 de agosto para verse con un asesor de Zelenski.

¿Por qué ahora? La trama rusa estalló antes incluso de que Trump tomase posesión, por lo que la posibilidad de un "impeachment" le ha rondado desde el primer día de su mandato. Hasta el pasado enero, sin embargo, los republicanos tenían la mayoría absoluta en las dos cámaras. Un blindaje para Trump. Pero los demócratas controlan ahora los Representantes y pueden promover el proceso de destitución. No obstante, el juicio político, una vez aprobado por la cámara baja, se celebraría en el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría (53/47). Por otra parte, la destitución exige el voto favorable de dos tercios de los senadores. Así que las cuentas no salen.

Entonces, ¿por qué ahora? Mientras el mejor material que tenían los demócratas era la trama rusa, Pelosi estimó imprudente pelear por un "impeachment". Ahora las cosas han cambiado. A la claridad y consistencia del escándalo ucraniano se suma la proximidad electoral. Lanzar un juicio político, aunque estuviera condenado a fracasar, modifica la larga campaña que se inicia en enero. Ya no serán sólo dos los contendientes que busquen la atención del elector sino tres: Trump, los demócratas y el juicio dirigido por estos. Menos espacio, pues, para Trump en el debate mediático y más posibilidades para la oposición de desgastar a un presidente que en 2016 perdió en voto popular. En todo caso, se imponen dos precisiones. Por un lado, Trump puede beneficiarse del proceso si logra actuar con la inteligencia que en esta caótica semana nunca ha exhibido la Casa Blanca. Por otro, el magnate neoyorquino mantenía ayer una aprobación popular cercana al 45 por ciento. Un núcleo duro cuya erosión exigirá a los demócratas hilar muy fino para que el proceso no se vuelva en su contra.