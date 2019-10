Trump advierte a Turquía tras las críticas por permitir que Erdogan ataque a los kurdos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este lunes a Turquía de que destruirá su economía si hace algo que considere que está "prohibido" después de dar luz verde a una ofensiva militar en el noreste de Siria contra las fuerzas kurdas sirias por parte de Ankara.



"Como ya he dicho firmemente antes, y solo para reiterar, si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está prohibido, destruiré totalmente y borraré la economía de Turquía", ha escrito en su Twitter, recordando que ya lo ha hecho antes.





As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I've done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Un combatiente kurdo, durante unas maniobras. REUTERS

Según el presidente estadounidense, Turquía, "junto a Europa y otros deben vigilar a los" que se encuentran detenidos por las fuerzas kurdas sirias en el noreste del país, principalmente en Al Hol.Poco antes, Trump había defendido su decisión de retirar a las tropas estadounidenses de Siria y dejar vía libre a una ofensiva de Ankara contra las milicias kurdas sirias, un"Ha llegado el momento de, muchas de ellas tribales, y traer a nuestros soldados de vuelta a casa", ha defendido el presidente estadounidense. "Lucharemos allí donde sea nuestro beneficio y solo lucharemos para ganar", ha recalcado.Además, ha defendido que "ahora tendrán que resolver la situación y lo que quieren hacer con los combatientes de Estado Islámico capturados en su 'vecindario'".La Casa Blanca anunció este domingo que Trump ha decidido dar 'luz verde' a unapresentes en el norte de Siria, aliadas de Washington en la lucha contra Estado Islámico.En su comunicado, ha resaltado que Trump ha hablado con su homólogo, Recep Tayyip Erdogan, y que "Turquía iniciará pronto su", en lo que supone un importante giro de la política estadounidense en el país. Una maniobra recibida con muchas críticas en el seno del Partido Demócrata y en amplios sectores republicanos, así como de los medios de comunicación, que hablan de "traición" a los aliados kurdos."Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", ha dicho, antes de agregar que estas fuerzas "tras haber derrotado el 'califato' territorial de Estados Unidos, no estarán en la zona inmediata".Asimismo, ha reiterado que Washington "y otros países, de donde llegaron muchos combatientes de Estado Islámico capturados, que les acepten de vuelta, pero no les quieren y se han negado"."Estados Unidos no se hará cargo de ellos por lo que podrían ser muchos años y un gran coste para el contribuyente estadounidense", ha señalado, al tiempo que ha resaltado que "Turquía será ahora responsable" de los yihadistas capturados en la zona.La decisión de Trump abre la puerta a una ofensiva militar turca en el norte de Siria contra la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG), principal elemento de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS),Este fin de semana, Erdogan advirtió de que es "inminente" una intervención militar en territorio sirio contra las milicias kurdosirias en el este del río Eufrates, y afirmó que a Ankara se le acabó la paciencia para esperar el apoyo de EE.UU. en esta acción.El objetivo de la operación es acabar con las(YPG), uno de los más fieles aliados de Washington en la lucha contra el Estado Islámico (EI), pero consideradas "terroristas" por Ankara por sus vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda activa en Turquía.