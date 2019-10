Macron da a Johnson hasta el fin de semana para cerrar la negociación del 'Brexit'

A solo diez días del crucial Consejo Europeo que sellará el futuro inmediato del Brexit, el presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió al primer ministro británico, Boris Johnson, en una conversación telefónica mantenida el domingo y revelada ayer, que las negociaciones técnicas deben avanzar "rápidamente" para que se pueda evaluar "al final de la semana si es posible un acuerdo".

En la conversación, Johnson previno a Macron de que la UE no debe albergar la falsa creencia de que Reino Unido seguirá siendo un país comunitario después del 31 de octubre, aunque una ley británica aprobada en septiembre le prohíbe ejecutar un Brexit duro. De hecho, su Gobierno se ha comprometido con la justicia a cumplir esa ley. Así lo dictaminó ayer el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, al considerar que Johnson y su gabinete han dado "garantías inequívocas" de que solicitarán una prórroga si no alcanzan un acuerdo en el Consejo.

El camino no parece fácil, ya que, también ayer, la Comisión Europea insistió en que el plan presentado la semana pasada por Johnson "no es aceptable", porque no cumple las exigencias europeas sobre la frontera en la isla de Irlanda. "Necesitamos soluciones que funcionen ahora, no basadas en sistemas que no se han probado y que Londres considera revocables", dijo Bruselas.