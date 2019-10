Trump prohíbe que el embajador ante la UE testifique sobre presiones a Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, dio ayer un paso más para defenderse del proceso de destitución que la Cámara de Representantes se apresta a abrir contra él. Trump prohibió a un testigo clave, el embajador de EEUU ante la UE, Gordon Sondland, que testifique ante el Congreso sobre las presiones de la Casa Blanca a Ucrania para que investigase al exvicepresidente Biden, su principal rival demócrata ante las elecciones de 2020.

"Me hubiese encantado enviar al embajador Sondland, que es realmente un buen hombre y un gran estadounidense, para que testificara", tuiteó el magnate. "Pero, desafortunadamente, estaría testificando ante un tribunal totalmente parcial, donde se ha despojado a los republicanos de sus derechos y no se permite que los hechos verdaderos salgan a la luz pública", añadió.

Robert Luskin, el abogado del diplomático, declaró que "el embajador Sondland está profundamente decepcionado, porque no será capaz de dar su testimonio". Luskin añadió que "Sondland cree firmemente que actuó, en todo momento, en el mejor interés de Estados Unidos, por lo que está listo para responder plena y verazmente a las preguntas del Comité". Sin embargo, el abogado precisó que su cliente "tiene la obligación de cumplir" las órdenes del Presidente.

Según intercambios de mensajes entre Sondland y otros diplomáticos de EEUU en Ucrania, altos funcionarios del departamento de Estado expresaron su preocupación por que Trump pudiera haber retenido 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para presionar al Gobierno de ese país a investigar supuestas actividades ilegales de Biden y su hijo, Hunter, consejero de una gasística ucraniana. La retención de ayuda involucra también al Pentágono en la investigación del Congreso sobre Trump.

El ministerio de Exteriores chino no tiene intención de inmiscuirse en cuestiones internas de EEUU, en respuesta a la petición informal que le hizo Trump de investigar los negocios de los Biden en ese país. Pese a que el Congreso ha calificado de traición el recurso a una potencia exterior (Ucrania) para dañar a un rival político, Trump decidió la pasada semana dar un salto adelante con la petición a China.

Por su parte, el Comité de Inteligencia del Senado, de mayoría republicana, publicó un informe que concluye que la campaña rusa en internet en las elecciones de 2016 perjudicó a la candidata demócrata Hillary Clinton.

