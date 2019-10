Al menos un muerto y tres desaparecidos al derrumbarse un hotel en obras en Nueva Orleans

Al menos una persona ha muerto, 18 han resultado heridas con pronóstico reservado y al menos tres se encuentran desaparecidas al colapsar este sábado parte de un hotel en construcción en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, según han confirmado fuentes médicas a CBS News y la compañía local de ambulancias Acadian, en su cuenta de Twitter.



#Video: Crazy footage in New Orleans of a Hard Rock Hotel what was under construction, has partially collapsed. pic.twitter.com/PhEVXDhgSC