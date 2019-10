El jurista Said, vencedor de las presidenciales en Túnez, según los sondeos

El jurista ultraconservador Kaïes Said habría ganado anoche con holgura la segunda vuelta de las presidenciales en Túnez, las segundas en democracia desde la caída de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Alí. Según un sondeo a pie de urna difundido por la emisora MosaïqueFM, el independiente habría obtenido un 72,53%, casi 50 puntos más que su rival, el magnate populista de la televisión Nabil Karoui, que habría concitado un 27,47% de apoyo. Una victoria que, a falta de los resultados definitivos, no tendría siquiera paliativos, ya que la jornada electoral registro un aumento considerable de la participación, que de acuerdo con la Instancia Superior Independiente Electoral (ISIE) habría superado el 60%, cerca de 16 puntos más que la primera vuelta, celebrada el pasado 15 de septiembre. Los pronósticos ya apuntaban al posible triunfo de Said, quien sorprendentemente se impuso en la primera vuelta con un 18,7% de los sufragios.