"Sigo creyendo en el proyecto europeo, es el más revolucionario del último siglo"

Habla perfecto español y reconoce que es un "poco mito" que gallegos y portugueses se entiendan a la perfección. Para leer, en cambio, João Soares (Lisboa, 1949) siempre elige su lengua materna. Fue alcalde de Lisboa, eurodiputado y ministro de Cultura en el gobierno progresista de Antonio Costa, además de hijo de Mário Soares, pero insiste en que tiene una bandera propia, "la socialista", y en que todavía cree fervientemente en Europa y su capacidad de liderazgo. El mar le relaja, por lo que no perdonó un paseo junto al Atlántico en su visita a A Coruña para participar en un encuentro organizado por la Fundación Luzes el pasado sábado.

¿El Gobierno de Portugal puede servir de ejemplo para el de Pedro Sánchez?

Sí. Casi estaba yo más entusiasmado con la idea de ese entendimiento de las izquierdas que todos los españoles. Estoy muy alegre de que se esté haciendo. Me parece muy importante para España, pero también para toda Europa. Hace cinco años, nosotros encontramos esa fórmula de entendimiento entre las fuerzas de izquierda que fue revolucionaría para nuestro país en la época. Para España también, porque ni la derecha ha gobernado en coalición. Yo, personalmente, siempre fui partidario de eso. Tuvimos una situación similar en 1989 para la conquista de la Alcaldía de Lisboa y fue la primera vez que en democracia en Portugal hubo entendimiento entre socialistas, comunistas y todos los pequeños partidos de izquierda que en ese época existía.

¿Por qué suscita tantas críticas este Gobierno formado por PSOE y Podemos?

España tiene, en mi modesta opinión de vecino, una derecha más agresiva que la nuestra. En Portugal no hay extrema derecha, aquí sí y ya tiene representación parlamentaria. Claro que en mi país hay algunos nostálgicos del régimen de la dictadura. La nuestra fue la más larga de Europa occidental, pues empezó en 1926, diez años antes que en España.

¿Le preocupa el auge de la ultraderecha?

Hay fenómenos populistas que aparecen con más tonalidades de derecha y liberal que propiamente de extrema derecha. Es un filón y claro que alguien lo va a explorar. Pero las cosas han cambiado mucho.

¿A qué se refiere?

A las nuevas tecnologías. Todo lo que está asociado con internet está en el centro de la revolución que está en curso en todas las áreas. Hay cosas que están reventado por esto. Yo soy de la cosecha del 49. Recuerdo que apoyé internamente en mi partido al actual secretario general de Naciones Unidas. En el inicio, cuando ganó el liderazgo del partido, me decía: "Tenemos que tener las noticias que marquen el telediario de las ocho". Ahora no hay tema porque no son las ocho, es cada minuto. Eso también cambió la memoria de las personas, que es mucho más volátil. El sistema financiero y las locuras que hemos vivido también tienen que ver con esto. Soy socialdemócrata desde siempre, pero el mercado se ha transformado en una especie de casino mundial.

¿Cómo influye en la política?

Le pongo un ejemplo. Hace diez años estuve en Estados Unidos en la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea para coordinar la misión de observación de las primeras elecciones que el presidente Barack Obama ganó. Quién podía pensar hace 15 años que el presidente actual de Estados Unidos, que no es liberal, había contado, y voy a ser prudente, con el poder del Kremlin para contribuir de la manera que podía para su elección. Solo digo que pasaron cosas por la interferencia informática. Eso da la medida de lo que está pasando.

¿Cuál es su análisis de la Europa actual?

Estamos en un periodo terrible. La salida de Reino Unido es un momento muy triste. Sigo creyendo, no se por qué, en el proyecto europeo. Es el más revolucionario y más interesante que se ha hecho en el mundo en el último siglo. La idea nació de las ruinas de Europa por las guerras. Pero ahora, si me preguntan quiénes son los miembros de la Comisión Europea actual, diré el nombre del presidente y de la de mi país y poco más. No hay liderazgo. Europa no está pesando lo que debía y podía. En los años 80, Europa era la esperanza de todo, de solidaridad, fraternidad y garantía de libertad para los que salían de la dictadura. Ahora hay un gran inquietud. La derecha y los neoliberales crearon un mito, que felizmente se está deshaciendo, que era que vivíamos por encima de nuestra posibilidades. Eso es mentira. Quienes vivían por encima de sus posibilidades eran los sistemas financieros.

¿El Brexit es un fracaso para Europa?

Sí. Nadie puede enorgullecerse de esto. Recuerdo una frase de un tipo que no es de izquierdas que dijo durante la crisis de la deuda pública de Grecia que si Europa aceptaba su salida era como un adolescente que se queda sin carné de identidad. La salida de Reino Unido es triste. Hace unos años aceptó hacer un referéndum sobre la cuestión. Quizá no debería haberlo hecho.

¿Está en contra de esas consultas?

Las respeto, pero no soy partidiario de los referéndums porque son siempre respuestas a otras cuestiones que no se están preguntando. Así fue como la cosa nació. Igual que si un día se hace un referéndum en Escocia, seguramente también salga.

La misma problemática que se da en Cataluña.

Sí. La situación de España es compleja por las autonomías. Hay el problema de los independentistas. Para mí, la vía es el diálogo y sacar de la cárcel a los que están en ella. La cárcel no resuelve esos problemas. Son personas que no son acusadas de violencia o sangre. Es una cuestión política. Pienso que son políticos presos pero también presos políticos. No tengo dudas. Aun así, estoy en contra de las independencias y crear nuevas fronteras en Europa. El proceso europeo fue para acabar con esas fronteras. En otro tiempo, teníamos que tener un pasaporte y una autorización de la Policía política para salir a España. Y después tenías miedo de atravesar España porque había un régimen tan malo como en Portugal.

¿El sistema judicial también se está viendo amenazado?

Tenemos jueces en todos lados con proceso de manos sucias y manos limpias que se afirman porque también quieren contar en este espectáculo mediático permanente. Aquí también hay casos de estos. Yo siempre he intentado estar de lado de las soluciones y no de los problemas.

Otro ejemplo que puede tomar España de Portugal es su prudencia fiscal. ¿Existe el milagro económico?

Pienso que sí. Nosotros lo hemos hecho. Estábamos entre los países objeto de la Troika y el anterior presidente del Eurogrupo dijo que los portugueses gastábamos el dinero en mujeres y vino. No solo consolidamos nuestras cuentas públicas sino que reducimos la deuda y aumentamos los salarios públicos y privados. Además, conseguimos que nuestro ministro de Finanzas [Mário Centeno] fuese elegido presidente del Eurogrupo. Es referencia de seriedad. Es casi más popular que el primer ministro. Lo más importante es que no haya conexiones con los intereses, porque en Portugal tuvimos problemas serios y graves de personas que se dejaron seducir.

En España también se han dado casos de corrupción y muchos no tomaron el mismo camino que usted cuando dimitió de su cargo de ministro de Cultura en 2016 por criticar a dos columnistas en sus redes sociales.

Suelo decir que yo esperaba que Zuckerbeg, el fundador de Facebook, me diese una medalla porque que yo sepa soy el único en el mundo que salió de un Gobierno por tres líneas en Facebook que nadie leyó. Me limité a poner en mi muro un texto de hacía diez años, cuando estaba en la Alcaldía, en el que este tipo me acusaba de ayudar a amigos, no era corrupción, pero sí intereses personales. Yo había dicho que si ese hombre decía esas imbecilidades, tenía que darle dos bofetadas. Diez años después, lo colgué en Facebook y dije que todavía tenía que cumplir la promesa e incluí a otro columnista. Recuerdo que ese día hubo Consejo de Ministros y que el gobernador del Banco Centro Europeo venía a Portugal a una reunión. Había cosas importantísimas, pero solo se habló de las bofetadas. No hay ninguna drama en dimitir. Yo soy de los que piensa que si hay que dejar la chaqueta, lo hago. No tuve ninguna presión, quizá sí mediática, pero yo dije que no quería ponerle dificultades al Gobierno así que salí sin problema. Además, yo no acepto prescindir de mi libertad. Solo escribí tres frases.