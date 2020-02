Más de 30 heridos, niños entre ellos, al embestir un coche un desfile en Alemania

Más de 30 personas, entre ellas varios niños de corta edad, resultaron ayer heridas en Alemania después de que un automóvil embistiera un desfile de carnaval en la ciudad de Volkmarsen, en el land de Hesse (centro del país). La policía local no dudó que el atropello fuese intencionado, pero no confirmó que se tratese de un atentado.

Los hechos fueron perpetrados sobre las 14.30 horas (hora local) cuando se celebraban en la localidad, de 7.000 habitantes y cercana a la ciudad de Kassel, los tradicionales actos del lunes de carnaval. El vehículo se había saltado previamente la prohibición de circular por esa zona, cerrada al tráfico por las celebraciones. La policía del norte de Hesse informó que el conductor del vehículo es un hombre de 29 años, natural de la región, que fue detenido. El diario Bild añadió que el joven tiene antecedentes policiales por alteración del orden público y lesiones.

El sitio web de noticias alemán HNA citó a testigos que aseguraron que el conductor parecía haber actuado deliberadamente contra los niños y había conducido "a todo gas" contra la multitud, algo que, no obstante, no fue confirmado por la policía. Entre los heridos, algunos se encuentran en un estado de extrema gravedad aunque hasta anoche no se había confirmado la muerte de ninguno de ellos.

La Fiscalía General de Fráncfort asumió la investigación por un presunto delito de intento de asesinato. El fiscal Alexander Badle explicó a Bild que el conductor "no estaba borracho" pero que, a consecuencia de las heridas que sufrió, "no pudo ser interrogado".

La policía suspendió de forma inmediata todos los desfiles de carnaval en el land de Hesse, como medida de precaución. El ataque ocurre menos de una semana después de que un hombre matara a tiros a diez personas, antes de suicidarse, en un atentado de carácter xenófobo en Hanau, cerca de Fráncfort.