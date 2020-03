Trump obliga a General Motors a producir respiradores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligó este viernes a General Motors (GM) a producir respiradores para el Gobierno estadounidense poco después de que el fabricante de automóviles anunciase que produciría 10.000 unidades al mes junto con la empresa Ventec Life Systems.



Trump invocó la ley de Producción de Defensa -una norma que se remonta a la guerra de Corea- para forzar a GM a producir respiradores horas después de que atacase en Twitter al fabricante de automóviles y a su presidenta, Mary Barra, y tras haber negado anteriormente que el país necesitase la producción de decenas de miles de unidades de este equipo médico.



"Hoy he firmado un memorándum presidencial ordenando al secretario de Salud y Servicios Humanos que utilice toda la autoridad disponible bajo la ley de Producción de Defensa para exigir a General Motors que acepte, realice y dé prioridad a los contratos federales para respiradores", dijo Trump en un comunicado.



"Nuestras negociaciones con GM sobre su capacidad para proporcionar respiradores han sido productivas pero nuestra lucha contra el virus es demasiado urgente para permitir que continúe el toma y daca del proceso normal de contratación. GM estaba desperdiciando tiempo", añadió Trump.



El periódico 'The New York Times' señaló que GM estaba negociando con la administración Trump la financiación de la reconversión de una planta de montaje de automóviles en Indiana para producir respiradores junto a la firma Ventec Life Systems. Según el rotativo, GM y Ventec solicitaban 1.000 millones de dólares para la producción de los respiradores.



Trump ya había advertido a GM que utilizaría la ley de Producción de Defensa para obligar al fabricante a fabricar los respiradores. En una serie de tuits, Trump atacó a GM y a Barra. "Como es habitual con 'esta' General Motors, las cosas parecen no funcionar. Dijeron que nos iban a dar muy rápidamente 40.000 respiradores muy necesarios. Ahora están diciendo que solo serán 6.000 a finales de abril y quieren mucho dinero", escribió Trump en Twitter, para rematar: "Siempre un desastre con Mary B.".



General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford