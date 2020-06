Tres víctimas mortales en un tiroteo en Ciudad de México

Al menos tres personas perdieron la vida ayer en la capital de México en un ataque perpetrado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad, Omar García Harbuch, que resultó herido en el ataque y se encuentra hospitalizado.

La Policía, tras el violento tiroteo, detuvo a 12 personas, según informó la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El ataque, que no ha sido reivindicado por ningún grupo, tuvo lugar poco después de las 6.30 (hora local) en el cruce entre el paseo de la Reforma y Monte Blanco, cuando el convoy del concejal fue interceptado por un grupo que le estaba esperando en una camioneta.

"Desafortunadamente, dos miembros del equipo de seguridad del secretario han perdido la vida. A sus familias les envío mi más sentido pésame y decirles que no quedarán desamparados", lamentó Sheinbaum. La alcaldesa también lamentó que una mujer que pasaba por la zona en aquel momento falleciera por los disparos. "Me he puesto en contacto con su familia para darle todo mi apoyo".

La fiscal de Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció la apertura de una investigación por estos hechos. Sheinbaum confirmó la evacuación del propio García Harbuch a un hospital, donde "está bien y fuera de peligro".