El líder de la oposición rusa Alexéi Navalni, en coma por posible envenenamiento

El bloguero Alexéi Navalni, el principal líder de la oposición en Rusia, ha sido hospitalizado durante la noche del miércoles al jueves con "síntomas de envenenamiento", según ha asegurado su portavoz, Kyra Yarmish. El activista volaba de Tomsk a Moscú cuando empezó a sentirse mal, obligando al avión a mitad de vuelo a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Omsk.



"Asumimos que Alekséi ha sido envenenado con una sustancia mezclada en el té", que habría tomado en un bar del aeropuerto de origen, ha decarado Yarmish en las redes sociales. "Es lo único que ha bebido esta mañana", ha subrayado. El dueño del establecimiento ha declarado a la agencia Interfax que estaba examinado las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de la instalación para saber qué es lo que había sucedido.



Los doctores del Hospital de Urgencias de Tomsk han confirmado el ingreso del popular bloguero anticorrupción y su estado de gravedad, precisando que se hallaba en coma y conectado a un aparato de respiración asistida. A primera hora de la tarde, el doctor Anatoli Kalinichenko ha declarado que habían conseguido "estabilizar" al paciente y que habían logrado establecer el "cuadro clínico", con lo que el pronóstico del paciente mejoraba respecto al proporcionado en las horas anteriores, en las que se llegó a asegurar que Navalni estaba luchando por su vida.



Al cabo de las pocas horas, ha aterrizado en Omsk la esposa del activista, Yúlia Naválnaya, y el presidente del Fondo Contra la Corrupción, Iván Zhdánov, y el líder de la Alianza de Doctores, Anastasia Vassilieva, un sindicato médico opositor. Tras muchos tira y aflojas y discusiones con los doctores, a Yúlia se le ha permitido ver a su marido, aunque la doctora Vassilieva ha tenido que quedarse fuera de la habitación. Los pasillos de la unidad de cuidados intensivos estaban llenos de agentes policiales.



State controlled media are going for the "Navalny was drunk before poisoning" angle https://t.co/1QbqVvSknY