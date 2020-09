Hundidos varios barcos que participaban en un desfile de apoyo a Trump en Texas

Varias embarcaciones que participaban en un desfile de apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump, en el lago Travis (Texas), se hundieron debido al fuerte oleaje, según autoridades y medios locales, que no precisaron el número de afectados. El diario The New York Times indicó, citando fuentes oficiales, que al menos cuatro barcos se hundieron. La Policía del condado de Travis informó de que respondieron a "múltiples llamadas de barcos en peligro en el desfile".

Entre tanto, Trump sigue envuelto en la polémica por sus críticas a soldados estadounidenses muertos en la I Guerra Mundial. El presidente criticó ayer a Laurene Powell Jobs, la viuda del fundador de Apple, Steve Jobs, y copropietaria de la revista The Atlantic, la cual publicó que llamó "perdedores" y "fracasados" a los militares.

Según The Atlantic, los insultos de Trump fueron vertidos en su visita a París de noviembre de 2018 para participar en el centenario del armisticio de la I Guerra Mundial, donde murieron más de 116.000 soldados estadounidenses.

El mandatario tenía previsto visitar el cementerio estadounidense de Aisne-Marne, cerca de París, pero canceló la visita en el último momento. La revista asegura que lo hizo porque temía que su pelo se despeinara con la lluvia y se justificó diciendo: "¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores". En otra conversación del mismo viaje, Trump llamó "fracasados" a los más de 1.800 soldados que perdieron la vida en la batalla del bosque de Belleau, frente al ejército alemán.