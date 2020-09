Mike Pompeo anuncia que el embajador de Estados Unidos en China dejará su cargo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este lunes que el embajador de Estados Unidos en China, Terry Branstad, dejará el cargo.



"Agradezco al embajador Terry Branstad sus más de tres años de servicio al pueblo estadounidense como embajador de Estados Unidos en la República Popular China", dijo Pompeo en su cuenta de Twitter.





I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People's Republic of China.