Nueva dimisión en el Gobierno británico por polémica ley sobre Irlanda Norte

El enviado especial para la Libertad Religiosa del Gobierno británico, Rehman Chishti, anunció este lunes su dimisión al discrepar con el proyecto de Ley del Mercado Interno, pues en su opinión quiebra "unilateralmente" los "compromisos legales" adquiridos por este país.



En un comunicado en Twitter, el diputado 'tory' detalló los motivos que le llevan a abandonar ese cargo -aunque no el escaño-, entre los que figuran su discrepancia con la controvertida legislación "en su forma actual", ideada para regular el comercio dentro de las cuatro naciones británicas (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y que vulneraría el protocolo acordado con la Unión Europea para ese último territorio.





I've written to the PM resigning as PM's Special Envoy on FoRB. I can't support Internal Market Bill in its current form, which unilaterally break UK's legal commitments. As an MP for 10yrs & former Barrister, values of respecting rule of law & honouring one's word are dear to me pic.twitter.com/dZq2TzX3kG