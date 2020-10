Melania Trump dice que se encuentra "bien" en su cuarto día de cuarentena

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo este lunes que se encuentra "bien" y que seguirá recuperándose en la Casa Blanca, en su cuarto día de cuarentena desde que el presidente Donald Trump y ella dieran positivo por Covid-19 el pasado jueves.



Melania Trump ha permanecido en la Casa Blanca mientras el mandatario era hospitalizado este fin de semana en el centro médico militar Walter Reed, y el pasado viernes aseguró que solo tenía "síntomas leves" de la enfermedad.



"¡Mi familia está agradecida por todas las oraciones y el apoyo! Me siento bien y seguiré descansando en casa", escribió este lunes la primera dama en su cuenta oficial de Twitter.



My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.