Los expresidentes Mujica y Sanguinetti abandonan su escaño en el Senado

Los expresidentes de Uruguay José Mujica y Julio María Sanguinetti han abandonado este martes sus escaños en el Senado en una emotiva última sesión con la que han puesto fin a sus dilatadas trayectorias políticas.

Ambos exmandatarios, de 85 y 84 años respectivamente, han hecho coincidir su salida de la Cámara Alta y han recibido el reconocimiento por su labor por parte de representantes de los distintos partidos políticos, incluidos los alejados de su posición.

"Me voy porque me está echando la pandemia", ha comentado Mujica, que fue presidente entre 2010 y 2015. "Ser senador es hablar con la gente y andar por todos lados", ha subrayado. Ahora, ha añadido, "estoy amenazado por todos lados: por la vejez y por mi enfermedad", en referencia a una dolencia inmunológica que padece.

"En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye", ha resaltado el expresidente, según informan los medios locales.

Mujica ha incidido en que "la biología impone cambios pero también tiene que haber actitud de cambio de dar oportunidad a nuevas generaciones y ayudar a construir el porvenir" y ha repasado su vida, entre otras cosas sus años en la clandestinidad como rebelde tupamaro y los que pasó en prisión.

"He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar sino levantarse cada vez que uno cae", ha remachado. Su discurso ha concluido con toda la sala en pie aplaudiéndole.

En declaraciones a la prensa antes de la sesión, Mujica ha dejado claro que no abandona la política por gusto: "Me encanta la política pero más me encanta no morirme". Esta es la segunda vez que Mujica abandona el Senado, aunque ahora ha dado a entender que será la definitiva. En 2018, su mujer y presidenta de la Cámara, Lucía Topolansky, había leído su carta de despedida.

Sanguinetti se centrará en su partido

Por su parte, Sanguinetti, que fue presidente entre 1985 y 1990 y entre 2005 y 1995 y 2000, ha explicado que ahora comenzará una etapa de dedicación plena al Partido Colorado, del que es secretario general. El exmandatario ha subrayado en declaraciones a 'Subrayado' que aunque su salida podría haber sido "rutinaria" se ha vuelto más "espectacular" al coincidir con la de Mujica.

Asimismo, ha apostado por enviar un mensaje en defensa de la democracia y advertir de que "no podemos caer en la intolerancia, que si en su momento perdimos la libertad fue porque antes perdimos la tolerancia, y que la democracia se basa en la ética de la derrota, en la aceptación íntima del voto ciudadano".