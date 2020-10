Hollywood entra en acción

En Hollywood no solo se hacen películas. Desde hace años la meca del cine se ha consolidado como una poderosa voz del progresismo estadounidense, haciendo política a través del imaginario colectivo pero también tomando posición en un país cada vez más polarizado. A solo dos semanas para las elecciones, cada vez son más las grandes figuras del celuloide que han exteriorizado su sueño de que Trump no extienda su mandato.

La estridente llegada del millonario conservador a la Casa Blanca reactivó la implicación política de cineastas mayoritariamente acomodados durante los años de Barack Obama. Según un estudio de la Universidad del Sur de California, la representación de identidades raciales y étnicas no blancas casi no progresó entre el 2007 y el 2014, algo que en los últimos años sí ha cambiado. Mientras la brecha política se agiganta y los conflictos raciales regresan, Hollywood ha mejorado. En el 2019, 31 de las 100 películas más taquilleras tenían a protagonistas no blancos, un aumento del 138% respecto al 2017.

Pese a seguir siendo desigual, la sensibilización del cine estadounidense en la pantalla ha coincidido también tras las cámaras. Así, bajo el mandato de Trump los discursos políticos se han convertido en norma en la mayoría de entrega de premios, siendo el presidente el principal objetivo de las críticas. Del abiertamente "que te jodan" de Robert De Niro durante los premios Tony al más sutil "haced lo correcto" de Spike Lee en los Oscar. La lista de actores que utilizan su popularidad como megáfono para apoyar a Joe Biden es larga. Desde los siempre políticamente activos, como Robert Redford, Whoopi Goldberg y Mark Ruffalo, hasta los que han hecho público su voto por primera vez, como Dwayne la Roca Johnson.

Muchos de ellos han contribuido con su bolsillo a relanzar las opciones de Biden. A finales de agosto un acto virtual logró recaudar hasta siete millones de dólares para la candidatura del exvicepresidente con el apoyo de personalidades tan variopintas como el cómico Larry David y el actor y director Shia LeBeouf.

Pero no todos los apoyos a los demócratas tienen que ser directos. Pese a las restricciones por el Covid, Hollywood ha seguido lanzando consignas progresistas desde la pantalla. Desde el capítulo especial de E l ala oeste de la Casa Blanca a la secuela de Borat, con la que Sacha Baron Cohen quiere revelar el "peligroso deslizamiento hacia el autoritarismo" de EEUU.

En uno de los recientes esfuerzos para implicarse en la importancia de estas elecciones, el jueves pasado 100 actores, productores y escritores pidieron a la NBC que no televisara la entrevista a Trump a la misma hora que ABC emitía la de Biden. Entre ellos, estaban Sterling K. Brown, protagonista de This is us, o Seth MacFarlane, creador de Padre de familia.

Por otro lado, es difícil hallar a grandes nombres de la industria que apoyen abiertamente a Trump, incluso entre los tradicionalmente republicanos. El viraje xenófobo del partido bajo el liderazgo del magnate llevaron a reconocidos actores de derechas como Robert Duvall y Clint Eastwood a replantearse su voto y a otros, como Robert Downey Jr. y Arnold Schwarzenegger, a dar su apoyo a Hillary Clinton. Entre los que apoyan directamente la reelección de Trump quedan James Woods, Dennis Quaid y Jon Voight.

La implicación en unas elecciones que se prevén turbulentas van más allá de las soleadas colinas californianas. En la música no son pocas las celebridades que critican la gestión de Trump y que tratan de movilizar al electorado más joven. Es el caso de la estrella del pop Ariana Grande, que pidió a través de Instagram a los ciudadanos de Florida que se registrasen para poder participar en las elecciones. Poco después se bloqueó.