Trump estudia crear su propio canal de televisión por internet

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, quiere crear su propio canal digital de televisión por internet una vez que abandone la Casa Blanca, en un intento de restar influencia a la que ha sido su cadena favorita durante casi toda su Presidencia, Fox News.



Así lo indicó este jueves el diario digital Axios, que cita a fuentes cercanas al presidente, quien saltó a la fama nacional con el programa televisivo "The Apprentice" en 2005 y ha dejado claro a lo largo de su mandato que le interesa aumentar su influencia mediática.



Trump lleva meses criticando a Fox News, donde trabajan algunos de sus aliados con más impacto mediático, como Sean Hannity y Tucker Carlson, por considerar que no es lo suficientemente afín a sus postulados.



"Planea destrozar a Fox. De eso no hay duda", dijo a Axios una fuente cercana al mandatario, que pidió el anonimato.



Esa animadversión de Trump hacia Fox News se reforzó cuando esa cadena líder en audiencia dio la semana pasada como vencedor del estado clave de Arizona a Joe Biden, ahora presidente electo de EE.UU., mientras que otros medios aún no se habían atrevido.



La creciente tendencia de Fox News a tachar de falsas las afirmaciones del presidente ha irritado todavía más a Trump, y algunos de sus seguidores han empezado a abandonar el canal porque no replica sus denuncias sin pruebas de que ha habido un fraude electoral.



La voluntad de Trump de crear su propio canal de televisión se ha rumoreado desde su campaña presidencial de 2016, pero según Axios, el mandatario saliente no está pensando como entonces en un proyecto que se emita por cable como Fox News, algo que sería caro y complicado.



Lo que quiere el mandatario es crear un canal digital, que se emita por Internet y cobre una tasa mensual a sus suscriptores, para competir con el servicio en "streaming" Fox Nation, que cuesta 5,99 dólares al mes.



A pesar de perder estas elecciones, Trump ha aumentado con creces su base de votantes respecto a 2016, y su campaña de reelección cuenta con un banco de datos de números de teléfono y direcciones de correo electrónico que supondría un gran activo a la hora de crear ese canal.



El presidente saliente ha multiplicado en los últimos días sus críticas a Fox News, y este jueves celebró en un tuit que los "índices de audiencia durante el día" de esa cadena "se han colapsado por completo".





.@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews!