El negociador británico reitera que un pacto con la UE puede que no prospere

El negociador británico del Brexit, David Frost, reiteró este domingo que un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) puede que no prospere, pero confió en una resolución de cara a la reanudación en Bruselas de las conversaciones.



Las dos partes continuarán en los próximos días las negociaciones para intentar alcanzar un pacto que debería regir la futura relación comercial entre el Reino Unido y el bloque europeo una vez que termine el actual periodo de transición este 31 de diciembre. "Llegando pronto otra vez a Bruselas para otra ronda de negociaciones con la UE y (el negociador comunitario) Michel Barnier (...) Yo y nuestro equipo británico hemos conversado casi todos los días desde el 22 de octubre", tuiteó Frost.





1/4 Arriving once again in Brussels shortly for another round of negotiations with EU and @MichelBarnier this afternoon.



I and our British?? team have been in talks almost every day since 22 October.