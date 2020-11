Trump da el perdón al general Flynn, su primer asesor de Seguridad Nacional

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el perdón al general Michael T. Flynn, su primer asesor de seguridad nacional y quien se declaró culpable en 2017 de haber mentido al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos.



"Es mi gran honor anunciar que se le ha otorgado el perdón completo al general Michael T. Flynn. Felicidades a él y a su maravillosa familia, sé que ahora van a tener un Acción de Gracias realmente fantástico", dijo Trump en su cuenta de Twitter.





It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!