El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, adelantó este miércoles que continuarán las limitaciones para salir de las regiones durante el mes de diciembre y que además se prohibirá abandonar el propio municipio durante los días de Navidad y Nochevieja, para evitar las reuniones numerosas ante el peligro de una tercera ola de la pandemia.

Speranza intervino en el Senado para dar algunas indicaciones sobre las medidas que el Gobierno incluirá en el próximo decreto con las restricciones para el mes de diciembre y en vista de las fiestas de Navidad y que se tendrá que aprobar entre el miércoles y el jueves.

El ministro adelantó que se continuará con el modelo de las clasificaciones de las regiones como zonas rojas, naranjas y amarillas según el índice de riesgo, ya que, aseguró, ha sido una decisión que ha dado resultados.

Añadió que durante las fiestas, "Italia desincentivará los viajes internacionales", pero no habló de prohibiciones ni de posibles cuarentenas al regresar al país. Sí que confirmó que continuarán las limitaciones entre regiones, como ocurre ahora entre aquellas con mayor riesgo, y que "en los días más importantes de estas fechas, el 25, 26 y 31, se limitarán los desplazamientos entre municipios".

El objetivo, declaró, es el de limitar las actividades como ir a esquiar y las reuniones numerosas en Navidad y Nochevieja. Aunque no aclaró, por el momento, si seguirán cerradas las estaciones de esquí o el número máximo permitido o recomendado para las cenas y comidas de estas fiestas. "No será una Navidad como las otras, pero sirve la contribución de todos para ayudar a no difundir el virus y aligerar los centros sanitarios", añadió.

También adelantó que se está preparando la vuelta a los colegios en presencia de los estudiantes de los institutos, pero tampoco dio fechas ya que existe división sobre permitir la vuelta ya en diciembre o esperar a después de las vacaciones de Navidad.

"Para la estabilización de los primeros buenos resultados necesitamos otras semanas de sacrificios y luego otras de mantenimiento. La difusión todavía es muy alta, así hay que tener cuidado de no interpretar un primer rayo de sol con el fin de todo esto. No nos hagamos ilusiones, si bajamos la guardia, la tercera ola está a la vuelta de la esquina", destacó Speranza.

Sobre las últimas restricciones, agregó que el Gobierno ha tomado "decisiones difíciles pero necesarias" y que "sin ellas, la presión sobre los hospitales sería insoportable" pero se dijo confiado en que el índice de contagio Rt, a corto plazo caerá por debajo de 1. En las últimas 24 horas, Italia sumó 785 muertos por coronavirus y 19.350 nuevos contagios.

Plan de vacunación

La intervención del ministro se centró sobre todo en el plan de vacunación y adelantó que "la compra de la vacuna será centralizada y se administrará de forma gratuita a todos los italianos" y que cómo "es probable que se necesiten dos dosis, Italia tiene ya reservadas 202 millones de dosis".

Según Speranza, el periodo central de la campaña de vacunación será la primavera y el verano, ya que los primeros en vacunarse serán los sanitarios y también los trabajadores y ancianos que se encuentran en las residencias.

Después se vacunará a las personas mayores, comenzando por los de mas de 80 años, y posteriormente a aquellos con profesiones de riesgo como las fuerzas del orden y los profesores. La distribución de las vacunas, explicó el ministro, se llevará a cabo con la participación del Ejercito y que para las que requieran una cadena de frío estándar habrá un lugar de almacenamiento nacional y otro territorial, mientras que las vacunas de cadena de frío extremo serán entregadas por empresas en 300 puntos de vacunación en todo el país.