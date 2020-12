Ha pasado casi un mes desde que se confirmara la derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, semanas desde que perdiera sus recursos en los tribunales y días desde que todos los estados donde cuestionó el resultado certificaran la victoria del candidato Joe Biden. Pero el todavía presidente sigue vendiendo su realidad paralela como si todo siguiera en el aire, como si fuese un paciente psicótico asaltado por los delirios y las alucinaciones.

“Hicieron trampas y amañaron las elecciones presidenciales, pero aun así vamos a ganarlas”, dijo el todavía presidente norteamericano el sábado por la noche en Georgia. El republicano celebró allí su primer mitin desde los comicios, una perorata quijotesca de hora y media en la que no dio ningún indicio de que vaya a aceptar el resultado.

“Si perdiera, me comportaría como un perdedor elegante. Me iría a Florida y viviría tranquilamente. Pero cuando te han robado, no se puede aceptar”, afirmó ante miles de seguidores que le recibieron al grito de “te queremos” y “cuatro años más”. Trump repitió durante su discurso muchas de las falsedades y teorías conspiratorias que ha enarbolado en las últimas semanas, un mantra que ha calado en millones de votantes republicanos y ha logrado herir gravemente la credibilidad de la democracia estadounidense.

Según una reciente encuesta, elaborada por Monmouth, tres de cada cuatro votantes de Trump dudan de la legitimidad de los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre. Los votantes del magnate parecen estar tan convencidos del supuesto fraude, que la inmensa mayoría de los congresistas republicanos no se atreven a reconocer todavía la victoria de Biden. En muchos casos, por temor a las represalias de su electorado.

Una encuesta realizada por The Washington Post entre los 249 senadores y congresistas republicanos del Capitolio arrojó el sábado un resultado esclarecedor: solo 27 reconocen la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump.