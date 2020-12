El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha frenado este martes una iniciativa lanzada por los demócratas para aprobar un proyecto de ley con el que se ampliarían los subsidios por desempleo, previstos en el plan de ayuda económica contra el coronavirus, de 600 a 2.000 dólares (490-1.630 euros).

La iniciativa, que había contado con el apoyo este lunes de la Cámara de Representantes, había sido una de las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó a calificar esos 600 euros de "ridículamente bajos" días después de que republicanos y demócratas acordaran, tras varios meses de negociaciones, un plan de ayuda económica contra la pandemia valorado en 908.000 millones de dólares (740.000 millones de euros).

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, ha presionado este martes para que se celebrara una votación sobre este aumento lo antes posible, pero McConnell ha optado por emplazar al Senado a debatir la cuestión a lo largo de la semana, junto a otras dos reivindicaciones del presidente Trump.

Se trata de la derogación del artículo 230 del proyecto de ley de defensa, en el que se otorga protección legal a las empresas y plataformas de Internet en relación a los contenidos que publiquen sus usuarios, y la creación de una comisión para investigar el supuesto fraude en las presidenciales.

Con esta maniobra, McConnell está intentando vincular estos tres aspectos en un mismo paquete legislativo, permitiendo así que los republicanos accedieran a las demandas del presidente Trump con respecto a la derogación de la sección 230 y la comisión de investigación electoral, pero no así quizás al aumento del subsidio, una cuestión en la que no hay consenso unánime dentro del partido.

"A menos que los republicanos tengan un deseo de muerte, y también es lo correcto, deben aprobar los pagos de 2.000 dólares lo antes posible. ¡600 no es suficiente!", ha escrito Trump en Twitter al conocer esta noticia. "Deshazte de la Sección 230. No permitas que las grandes tecnologías roben nuestro país y no permitas que los demócratas roben las elecciones presidenciales. Manteneos firmes", ha añadido.

Antes, Schumer ya ha avisado en la sesión de este martes en el Senado que estas pretensiones no tienen ninguna posibilidad de prosperar en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, y ha vuelto a insistir a los republicanos que presionen a McConnell para que se vote sobre esa subida en el bono por desempleo.

"El senador McConnell sabe cómo hacer realidad estos cheques de supervivencia de 2.000 dólares y sabe cómo acabar con ellos pero, ¿los republicanos del Senado estarán de acuerdo con esta táctica cínica o presionarán para que se vote sobre su aprobación de la cámara?", ha preguntado Schumer.

Sin consenso en el partido republicano en la subida de las ayudas

Aunque el presidente Trump se ha mostrado partidario de subir las ayudas directas por desempleo, varios senadores republicanos no se has mostrado muy por la labor, en un momento además en que el partido puede perder el control de la cámara si no logra los dos escaños en disputa en la segunda vuelta electoral que se celebra el 5 de enero en el estado de Georgia.

Son precisamente los candidatos a ocupar estas sillas, David Perdue y Kelly Loeffler, algunos de los pocos republicanos que se han mostrado a favor de esta medida, que supondría otros 464.000 millones de dólares (378.500 millones de euros) a los 908.000 millones de dólares previstos en un principio.

"El presidente Donald Trump tiene razón, apoyo este impulso de 2.000 dólares en ayuda directa para el pueblo estadounidense", ha escrito Perdue este martes en sue cuenta de Twitter.

Sin embargo, han sido muy pocos los republicanos, tan solo 44, los que decidieron apoyar la medida este lunes en la Cámara de Representantes, tal y como detallan medios estadounidenses, mientras que en el Senado son pocos los que se ha mostrado a favor, entre ellos el senador por Florida, Marc Rubio.

"Comparto la preocupación de muchos de mis colegas sobre los efectos a largo plazo del gasto adicional, pero no podemos ignorar el hecho de que millones de familias de clase trabajadora en todo el país todavía necesitan urgentemente ayuda", dijo Rubio.

Sin embargo, es la cada vez más creciente deuda nacional que arrastra Estados Unidos lo que ha hecho que algunos republicanos como el senador Pensilvania, Pat Toomey, haya calificado como "mala idea" esta subida, pues asegura que "la mayoría de los cheques se van a enviar a personas que no han tenido ninguna pérdida de ingresos" durante la crisis de la pandemia.