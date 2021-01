El segundo impeachment contra Donald Trump empieza a tomar forma. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes presentó ayer formalmente los cargos que se imputarán al presidente saliente de Estados Unidos por su responsabilidad en los acontecimientos que derivaron en el asalto al Capitolio de cientos de sus seguidores, un ataque contra la sede de la soberanía popular estadounidense en el que murieron cinco personas.

Este segundo impeachment incluye un solo cargo, “incitación a la insurrección”, una acusación que los demócratas esperan que se vote esta misma semana, probablemente mañana, para poner oficialmente en marcha el proceso. Ningún otro presidente en la historia del país se ha enfrentado a dos juicios políticos en el Congreso de Estados Unidos.

El llamado artículo del impeachment acusa al todavía presidente de “incitar intencionadamente la insurrección” con la arenga que dirigió aquella misma mañana a sus seguidores o su incesante campaña para presentar como un fraude su derrota electoral. También menciona las presiones de Trump a los responsables electorales de Georgia, a los que pidió que le encontraran casi 12.000 votos para revertir el resultado.

El documento añade que el republicano puso en peligro “la integridad del sistema democrático, interfirió en la transición pacífica del poder” y “traicionó” la confianza de los estadounidenses. “Seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución si se permite que continúe en el cargo”, afirma el “artículo” para reclamar su destitución.

No hay tiempo material para que Donald Trump sea apartado de la presidencia antes de que concluya su mandato el 20 de enero.

Una vez que la Cámara de Representantes formalice el cargo imputado, el proceso se trasladará al Senado. Es allí donde se celebrará el juicio, pero no podrá comenzar antes del 19 de enero por cuestiones de calendario. El objetivo de los demócratas, por tanto, no radica en forzar su destitución, sino en demostrar que su conducta no puede quedar impune y tratar de conseguir que sea inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Eso serviría para impedir que Trump vuelva a presentarse a las elecciones en 2024, como se ha sugerido desde su entorno.

Donald Trump se convertirá en el primer presidente en ser sometido a dos procesos de destitución, después de que fuera absuelto el pasado 1 de febrero de 2020 de abuso del poder presidencial y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a su rival político, Joe Biden, y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.

Solo tres presidentes de Estados Unidos se han enfrentado en la historia del país norteamericano a lo que se denomina un impeachment: Andrew Johnson, en el año 1868; Bill Clinton, en 1998, y el propio Donald Trump. Todos ellos acabaron superando este proceso sin ser apartados del poder.

La primera dama condena “absolutamente la violencia en el Capitolio”

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, emitió ayer su primer comunicado en reacción al asalto al Capitolio por simpatizantes del presidente para responder a las críticas vertidas contra ella y lamentar las muertes que dejó el suceso. “Mi corazón está con la veterana de la Fuerza Aérea Ashli Babbit, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Rosanne Boyland y los policías del Capitolio Brian Sicknick y Howard Liebengood. Rezo para que sus familias se reconforten y para darles fuerza en este momento difícil”, indica el comunicado, que menciona primero a los fallecidos que formaban parte de la turba que asaltó la sede del Legislativo norteamericano, entre ellos la fallecida por un disparo de las fuerzas de seguridad del recinto. Melania Trump se mostró “decepcionada” por lo ocurrido en el Capitolio la semana pasada y criticó los “chismes salaces y ataques personales injustificados” contra ella. “Este momento es sólo para sanar a nuestro país y sus ciudadanos. No debe usarse para ambiciones personales”, señala la primera dama en este comunicado sobre lo sucedido. “No se llamen a error, condeno absolutamente la violencia ocurrida en el Capitolio. La violencia nunca es aceptable”, asegura la primera dama, sin hacer un autocrítica por el rol del presidente Donald Trump al incitar a la multitud el miércoles, y atribuye la violencia a la “pasión y el entusiasmo” durante las elecciones presidenciales.