Las autoridades chinas redoblan sus esfuerzos por contener los rebrotes que azotan tres provincias nororientales del país, donde se han aislado al menos once zonas por los contagios de los últimos días y se realizan test masivos entre la población en un intento por frenar la curva de casos.

La Comisión Nacional de Sanidad del país informó este martes de 118 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 106 fueron por contagio local. Se detectaron en las provincias de Jilin (43), Hebei (35) y Heilongjiang (27), todas en el noreste del país, mientras que en la capital, Pekín, se registró un caso.

Así, el número total de contagiados activos en la China continental queda en 1.387, de los cuales 61 se encuentran graves. Además, las autoridades sanitarias también informaron de la detección de 91 infecciones asintomáticas, aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

Preocupa la situación en Jilin, donde un supercontagiador ha causado más de un centenar de contagios y provocado el cierre de las ciudades de Gongzhuling y Tonghua, que están haciendo pruebas a todos sus residentes.

Según la prensa local, esta última ciudad, de 2,3 millones de residentes, realizará una segunda ronda de test de ácido nucleico a partir de mañana, miércoles, tras contabilizar 34 casos confirmados y 23 asintomáticos.

El supercontagiador, un hombre de 45 años que participó en una promoción de mercado relacionada con el sector de la salud, viajó a tres ciudades de Jilin desde la vecina Heilongjiang e impartió allí cuatro conferencias en dos clubes de salud.

En total causó 102 contagios directos e indirectos, incluidas 79 personas que asistieron a las charlas y 23 de sus contactos cercanos, según el diario oficial Global Times.

En cuanto a Heilongjiang, el rebrote desatado en su condado de Wangkui ha provocado un total de 243 infecciones asintomáticas y 145 casos confirmados desde que se detectase el primer contagio el 9 de enero, según las autoridades provinciales de salud.

Dieciséis funcionarios han sido considerados responsables por el brote en la ciudad de Suihua en esta provincia, entre los que se encuentran el subdirector del condado de Wangkui y el jefe del departamento de control de enfermedades.

Hebei termina de construir un megacentro de confinamiento

Mientras, en Hebei, que en total ha confirmado 822 contagios desde el 2 de enero, se espera que hoy termine la construcción un megacentro de "observación médica" cerca de la capital, Shijiazhuang, que se utilizará para aislar a aquellas personas a las que las autoridades consideren que deben guardar cuarentena, principalmente contactos cercanos a los casos confirmados.

Todos los residentes de la ciudad deben quedarse en casa y todos los servicios del transporte público están suspendidos. En respuesta, más de 20.000 trabajadores sociales y 40.000 voluntarios se han ofrecido para ayudar en las tareas de desinfección, transporte y logística de la ciudad, informó la cadena estatal CCTV.

No obstante, varios residentes se han quejado de que no tienen acceso a servicios médicos o de que se quedaron varados por la suspensión del transporte público -además, algunos estudiantes no han podido entrar en los campus de las universidades-, según el diario independiente South China Morning Post, situación que recuerda a la vivida hace ahora justo un año en la ciudad de Wuhan, donde comenzaron a registrarse los primeros casos de covid.

"Las autoridades de Shijiazhuang parece que no han aprendido de la experiencia de Wuhan", asegura un articulo publicado en la red social Weibo, equivalente a Twitter, que fue reenviado 165.000 veces antes de ser eliminado, cita ese periódico.

Por otra parte, equipos médicos de todo el país han llegado a Hebei en los últimos días para realizar estudios epidemiológicos y para tratar pacientes en Shijiazhuang y Xingtai, las ciudades de la provincia más afectadas por el rebrote.

Mientras, el gobierno de Langfang, otra de las ciudades afectadas en Hebei, anunció el martes que la ciudad puede volver a la normalidad tras haber permanecido sellada una semana a excepción del condado de Gu'an, que continuará en cuarentena hasta el próximo 25 de enero.

Las autoridades vigilan especialmente la situación en los pueblos de estas provincias en vísperas del periodo vacacional por el Año Nuevo lunar, que en 2021 cae entre el 11 y el 17 de febrero, momento en que cientos de millones de inmigrantes urbanos viajan a sus lugares de origen.

Nuevos contagios en Pekín

Entretanto, las autoridades municipales pequinesas informaron hoy de un contagio local en el distrito capitalino de Daxing -donde se encuentra el nuevo aeropuerto de la ciudad, inaugurado en septiembre de 2019- y un caso asintomático. A estos casos hay que sumar otros dos detectados el lunes en el mismo distrito.

Uno de los casos detectados en Daxing es un empleado de un medio de comunicación local y no guardaría relación con el brote anteriormente registrado en el distrito de Shunyi, lo cual, según el diario Global Times, podría desembocar en una nueva ronda de test masivos en la ciudad, en la que viven unas 20 millones de personas.

De momento se han hecho pruebas a 470.000 personas en Daxing, según la agencia estatal Xinhua, y se prevén completar hasta 522.000 en el subdistrito de Tiangongyuan, donde se registraron estos casos. Cuatro comunidades residenciales han sido aisladas hoy en ese distrito de la capital china.