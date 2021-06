No es la primera vez que España se enfrenta a un ultimátum de la Comisión Europea por no garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas en algunas de sus ciudades. En julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE condenó al Estado español a abonar una multa por este motivo. Casi tres años después, la situación podría volver a repetirse. Según Bruselas, hay “30 aglomeraciones que carecen de sistemas colectores para sus aguas residuales” y las autoridades españolas no han justificado los motivos. España tiene ahora dos meses de plazo para presentar alegaciones ante el Ejecutivo comunitario. Si no convence a Bruselas el caso podría terminar de nuevo ante la justicia europea.

La normativa europea, que data de 1991, obliga a los Estados miembros a velar porque las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes –pueblos, ciudades o zonas de viviendas- recojan y traten adecuadamente sus aguas residuales, eliminando o reduciendo todos los efectos no deseados. España debería estar cumpliendo plenamente los requisitos de la directiva desde el año 2005, hace más de quince años. Sin embargo, y a pesar de un primer procedimiento de infracción abierto en 2012, “España sigue incumpliendo en términos generales sus obligaciones en materia de recogida y tratamiento en 332 aglomeraciones”, de las cuáles 30 carecen también de sistemas colectores por lo que para el tratamiento de las aguas residuales urbanas mismas dependen, parcial o completamente, de sistemas individuales adecuados.

Según reprocha la Comisión, España no ha explicado si hay justificación alguna que explique esta falta mientras que el estudio de los sistemas individuales ha puesto de manifiesto que “no pueden alcanzar el mismo nivel de protección medioambiental que un sistema colector”, el requisito que impone la directiva europea. Por tanto, concluye que las 30 aglomeraciones “no están equipadas con un sistema que permita recoger y tratar todas sus aguas residuales urbanas de conformidad con la directiva”.

Bruselas también recuerda a las autoridades españolas que las otras 302 aglomeraciones tampoco cumplen los requisitos de la normativa europea porque las aguas o bien no entran en los sistemas de colectores o no se tratan correctamente o no cumplen las normas de pos-tratamiento. El aviso toma forma de dictamen motivado, segunda fase en el procedimiento de infracción. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses de plazo para responder a las preocupaciones del Ejecutivo comunitario. De lo contrario el caso podría terminar de nuevo ante la justicia europea.

En 2018 el Tribunal de la UE ya sentenció que nueve municipios, de los 17 denunciados al principio, -–Alhauín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa en Andalucía, Gijón este en Asturias y valle de Güimar en Canarias- no disponían de colectores e incumplían las reglas e impuso una multa de 12 millones a España. El nuevo caso afecta a una lista de aglomeraciones distinta aunque la Comisión no ha precisado de cuáles se trata.

Además de este ultimátum, la Comisión Europea también ha pedido a España, y otros 16 Estados miembros, que incorpore plenamente a su ordenamiento jurídico la nueva normativa sobre gestión de residuos y también la normativa sobre prevención de residuos de envases. Las autoridades tienen otros dos meses para informar a Bruselas. La lista de decisiones adoptadas por Bruselas también incluye una petición a las autoridades españolas para que actualicen el plan de riesgo de inundaciones de Baleares y una amenaza de denuncia ante la justicia europea por no trasponer correctamente la normativa sobre protección frente a la radicación, adoptada tras la catástrofe de Fukushima.