El Parlamento Europeo apoya la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 como medida para facilitar el acceso global a vacunas asequibles. Así lo pide en una resolución no vinculante aprobada este jueves, con 355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstenciones, en la que reclaman la apertura de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual con el objetivo de hacer frente a las restricciones de la producción y la escasez de suministro a nivel mundial.

El órgano responsable de la OMC se reunió este pasado 8 y 9 de junio y la Comisión Europea presentó una propuesta para impulsar la producción de vacunas que no incluye la suspensión de las patentes, una reivindicación de la Eurocámara que no comparte el Ejecutivo comunitario que considera que renunciar a los derechos de propiedad intelectual no resolverá el problema de la escasez de suministros y que hay que centrarse en las licencias, la transferencia de conocimientos y tecnologías y eliminar restricciones a la exportación, elementos que también figuran en la moción de la Eurocámara.

El texto aprobado por el Parlamento Europeo ha salido adelante con el apoyo de los socialistas, verdes/ALE e izquierda europea. En contra se han posicionado el Partido Popular Europeo, buena parte de los ultraconservadores y la mayoría de los liberales de Renew, incluidos los eurodiputados de Ciudadanos mientras que los representantes de Vox se han abstenido.

Barreras a la exportación

La resolución apuesta por “eliminar rápidamente las barreras a la exportación” y pide a la UE que sustituya su propio mecanismo de autorización de las exportaciones por obligaciones de transparencia. Los eurodiputados también vuelven a reclamar a Estados Unidos y Reino Unido que “supriman inmediatamente sus prohibiciones a la exportación de vacunas y materias primas necesarias para la producción de vacunas” y recuerdan que se necesitan 11.000 millones de dosis para vacunar al 70 % de la población mundial aunque hasta ahora solo se ha producido una pequeña parte de esa cantidad.

La gran mayoría de los 1.600 millones de vacunas producidas hasta ahora han ido a parar a países industrializados productores de vacunas pero sólo el 0,3% de las dosis se han exportado a los 29 países más pobres. De ahí la importancia, insisten los eurodiputados, de reforzar y acelerar la producción de vacunas, especialmente en continentes como África. Para facilitar el acceso a las vacunas a los países pobres, la Eurocámara considera clave el mecanismo de distribución COVAX, destinado a los países de bajos o ingresos medios, y urge a los Estados miembros a hacer contribuciones al mismo.

La moción también se refiere a los futuros acuerdos de compra anticipada de vacunas que negocie la Comisión Europea en nombre de los Veintisiete. Los eurodiputados piden que estos acuerdos sean divulgado en su totalidad, en particular en lo que se refiere a las vacunas de nueva generación, e insta a incluir en ellos obligaciones de transparencia para los proveedores.