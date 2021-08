Hace tres años, H, un joven afgano, pasó diez meses en Galicia como alumno de intercambio, estudiando una titulación sanitaria, y se sacó una fotografía, que acompaña este texto, con sus compañeros de facultad. Eran tiempos más felices. Ahora, atrapado en Kabul, tomado por los fusiles de los talibanes que han creado un nuevo emirato islámico, no puede mostrar su rostro, ni decir su nombre completo, por el temor a recibir represalias cuando opine sobre la situación de su país. Y tampoco puede volver a España, su esperanza de vida normal y a la que quiere traer a sus hermanos y hermanas. Sus antiguos compañeros de clase se han movilizado y creado una iniciativa en Change.org (con más de 43.000 firmas a las 22.40 horas de ayer) para que el Gobierno español busque una solución que les permita ser acogidos en nuestro país, lejos del régimen talibán.

H, que habla español casi perfectamente, recuerda que cuando volvió a Afganistán quería “echar una mano para construir mi país”, devastado por más de cuatro décadas de guerra e insurgencia, pero ahora su preocupación, como la de buena parte de su pueblo, es “sobrevivir”.

“Hasta que tengamos un Gobierno más tolerante, quiero estar en España”, señala el joven, pues ahora “la situación es muy mala”, tanto que da miedo salir a la calle. “Si sales, hay talibanes que te paran y te preguntan a dónde vas”, y, en el caso de las mujeres, “tienen que salir hombres con ellas”. Aunque no lo ha visto personalmente, hay noticias de que los nuevos amos de Afganistán “están buscando puerta por puerta a las personas que no les gustan”.

H nació cuando los talibanes gobernaban su nación, antes de que la OTAN y milicias afganas opuestas a los integristas los expulsasen del Gobierno en 2001. Ahora, cuando han vuelto a ocupar la mayor parte del país, “están diciendo cosas muy buenas”, pero cree que no pueden “confiar en ellos”. Señala, por ejemplo, que en el anterior periodo obligaron a las mujeres a llevar burka. “Ahora dicen que si la ropa es islámica no pasa nada”, pero el joven se pregunta qué quiere decir exactamente eso, y si se traducirá en vestimentas que tapen íntegramente el cuerpo y rostro femenino.

La represión política ya ha comenzado. Ayer hubo multitudes que salieron en la calle, sobre todo en en las ciudades de Jalalabad y Khost, portando la bandera afgana tricolor, que los fundamentalistas pretenden sustituir por la propia. Las protestas se mezclan con la celebración del aniversario de la independencia de Afganistán de los británicos, que se conmemora hoy, pero, según medios internacionales, los talibanes reprimieron las manifestaciones a tiros, causando al menos tres muertos. “Los talibanes no creen en cosas que son fundamentales en la democracia”, opina H, “no creen en las elecciones, en los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los niños. Yo creo que las protestas no van a tener resultados: la política de los talibanes ha sido eliminar a sus oponentes, y en muchos casos, matarlos”.

El deseo de H de vivir en una tierra en el que pueda llevar una vida digna pasa por España, pues no tiene familia en otros países, habla español y tiene “muchísimos compañeros y compañeras que me están ayudando y haciendo todo lo que pueden” desde Galicia. Fuera, no conoce “a nadie” resume H. Pero no es fácil. El Gobierno ha movilizado aeronaves para repatriar a algunos afganos, sobre todo colaboradores de las tropas españolas, pero H no ha podido contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores. “He intentando llamar a la embajada de Kabul, pero no me responden”.

En tiempos más normales, otra opción sería viajar a Pakistán, país vecino, desde el que podría intentar volar a Europa. Pero Pakistán, que ya acoge a más de 1,4 millones de refugiados afganos de anteriores conflictos, está blindando su frontera. La ruta “es muy peligrosa para mí”, señala H, pues la controlan talibanes armados que “pueden hacer lo que quieren” y carece de documentos que le den una mínima seguridad para viajar y cruzar la frontera. “Si el Gobierno de España dice que va a garantizar un visado para mí, puedo viajar a Islamabad [la capital de Pakistán], pero si no, va a ser muy difícil, y si me rechazan el visado, la vuelta a Afganistán también va a ser difícil” explica. “Intenté mandar correos a la embajada de Pakistán, y me dicen que no han recibido ninguna orden sobre los refugiados de Afganistán si van a ese país” señala.

¿Y por qué no se marchó antes? El rápido avance de los talibanes, explica H, ha cogido por sorpresa a toda la población del país, incluso a los mismos integristas. “La gente quiere irse fuera de Afganistán, pero hay muchísima sin pasaporte, sin visados”, explica el joven, “pensaban que iba a haber una guerra por la capital, pero el anterior presidente escapó y el Gobierno cayó”. Si hubieran sabido que el colapso iba a ser “tan rápido” toda esta gente habría hecho planes para huir de Afganistán, explica H, que señala que uno de los miembros de su familia carece incluso de pasaporte.

Luchando por traer a un amigo

Carlos Mourelle, un joven gallego con la carrera recién acabada, es uno de los amigos y excompañeros de H que están peleando por darle una oportunidad, pero admite que son estudiantes y se les “escapa de las manos”. Han sido incapaces de obtener una respuesta con los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, a los que han recorrido, para conseguir espacio en los aviones que ha enviado el Gobierno para traer exiliados. Ahora están tirando de “conocidos de conocidos” buscando alguna solución para el chico.

Para conseguirlo, piden a los que lo deseen que se unan a la campaña de firmas, en change.org/p/maecgob-y-defensagob-ayuda-a-h-a-salir-del-terror-que-está-viviendo-en-afganistán. También han habilitado el correo amigosayudandoah@gmail.com, en el que piden la colaboración de expertos, o “abogados, políticos, que puedan echarnos una mano”.

Puede que su entusiasmo consiga para H un futuro mejor en España y un final feliz para su historia, pero está por ver cuántos de sus compatriotas conseguirán una salida. La población de Afganistán, uno de los países más pobres y con más natalidad del mundo, supera los 38 millones, muchos de ellos jóvenes que, como H, nunca han visto a su país tener una verdadera paz y ahora lo ven volver al integrismo. Un refrán afgano, haciendo alusión a la realidad fraccionada y violenta que acompaña a la historia del país, reza “yo contra mi hermano, él y yo contra mi primo, ellos y yo contra los demás”. Otro responde “incluso en las montañas, siempre hay un camino”, aludiendo a un pueblo que ha conseguido sobrevivir a múltiples invasiones y desgracias. Está por ver cuál perdurará en los próximos tiempos.