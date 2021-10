Los investigadores del caso de la desaparición de Madeleine McCann están 100% seguros de que el delincuente sexual Christian Brueckner fue quien secuestró y asesino a la niña, según el 'The Mirror'.

El fiscal alemán Hans Christian Wolter asegura la culpabilidad de Brueckner y dice que están decididos a construir el caso más sólido posible en su contra: "Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató".

Debido a que el presunto asesino está en la cárcel por otros delitos, el equipo se está tomando el tiempo necesario para reunir la mayor cantidad de evidencias posible antes de presentarlas. En declaraciones exclusivas a The Mirror, el fiscal alemán Hans Christian Wolters dijo: “Ahora es posible que podamos presentar cargos. Tenemos esa evidencia ahora pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con el mejor cuerpo de evidencia posible. Por eso dijimos que investigaremos siempre que haya pistas o información que podamos buscar. No digo que lo que tenemos ahora sea insuficiente pero está en prisión, así que no tenemos esta presión sobre nosotros. Tenemos tiempo".

Sin embargo, los fiscales admitieron que no tienen pruebas de que Madeleine esté muerta, a pesar de que las autoridades de Braunschweig les dijeron a los McCann el año pasado que tenían "pruebas" de que ya no estaba viva.

Christian Brueckner es un conocido pedófilo y violador alemán que, actualmente, está en la cárcel por la violación de una mujer en Praia da Luz, el mismo lugar donde desapareció Madeleine.