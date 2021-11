Manuele era un estresado ejecutivo con ritmos frenéticos hasta que un día no pudo más. Stefano también dijo "basta" después de años de trabajo como conductor de autobuses. Y Enrica, quien solía ser una entusiasta relaciones públicas, y aún no lo ha logrado, tiene ahora siempre la oreja puesta por si surge alguna nueva oferta. Los tres son ejemplos de casos reales, de estos últimos meses, de una tendencia no por del todo novedosa en Italia pero que, en el segundo año de la pandemia, se ha disparado de una manera que pocos vieron venir en este país: la de miles de trabajadores, con contratos fijos, que están renunciado voluntariamente a sus empleos.

Las cifras dejan poco lugar a las dudas. En el segundo trimestre de este año, de abril hasta junio, renunciaron a sus puestos de trabajo 484.000 trabajadores (sobre un total de 2,5 millones de contratos totales cesados en el mismo periodo) en Italia. Un dato que corresponde a un aumento del 37% comparado con el trimestre anterior, y del 85% si se toma como referencia el mismo trimestre en 2020, de acuerdo con las últimas cifras divulgadas por el ministerio de Trabajo italiano. Más aún. En algunas regiones, como la de Véneto (norte), el último dato disponible incluso apunta a que el fenómeno ha continuado al menos hasta septiembre de este año.

“El porcentaje de trabajadores que dejaron voluntariamente sus puestos de trabajo es mayor no solo al dato de 2020, sino también a los de 2019, 2018, y 2017”, subraya el investigador Francesco Armilleri, de la London School of Economics y uno de los primeros que detectó la tendencia. “El incremento es aun más pronunciado si se observan los datos de los trabajadores con contratos de más de tres años, y los de algunos sectores, en particular las profesiones sanitarias, seguidas a cierta distancia por las de la industria manufacturera”, precisa a El Periódico de Catalunya Armilleri. “También llamativo es que hay un número significativo de personas que se han despedido y han encontrado un nuevo empleo en el plazo de 30 días”, añade, al subrayar que aún así el fenómeno es demasiado reciente como para entender con precisión en qué se origina.

De hecho, los observadores no tienen certezas absolutas sobre las causas de esta situación, ni si se trata de una tendencia pasajera (o no). Las hipótesis son múltiples, y varían en cada caso. Varios analistas apuntan a que muchos de estos trabajadores -entre ellos, los sanitarios- han sufrido la llamada ‘síndrome del empleado quemado’, un agotamiento físico y emocional extremo que da la sensación de haber el sentido de la vida y reduce la productividad. Otros expertos señalan que la tendencia podría ser fruto de una acumulación de decisiones atrasadas, ed decir, trabajadores que retrasaron su decisión por la gran inseguridad que supuso la etapa inicial de la pandemia, así como que se podría tratar de renuncias consensuadas con empresas que están en crisis.

La realidad es que, en Italia, “todavía escasea una cultura de cuidar el bienestar en el trabajo”, explicaba recientemente, preguntada por el fenómeno por la edición italiana del Huffington Post, la psicóloga Biancamaria Cavallini. De ahí también que, a meses de distancia de que una tendencia similar se detectara en Estados Unidos -donde la recuperación económica inició más temprano-, una hipótesis muy compartida sea también la que apunta a que muchos estarían tomando la decisión para obtener mejoras laborales -incluyendo más flexibilidad de horarios y la posibilidad de teletrabajar-, y más posibilidades de crecimiento en los próximos años. Con el desafío que ello conllevará para las empresas.