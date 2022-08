La guerra de Ucrania eclipsa numerosos conflictos olvidados

Los afganos lamentan que la guerra de Ucrania les ha borrado de un plumazo de la agenda internacional, con la consecuente reducción de presencia mediática y de ayuda humanitaria. Es un ejemplo de cómo los conflictos bélicos mundiales se van superponiendo hasta el punto de amontonarse sin solución hasta caer en el olvido. En una decena de puntos calientes en todo el planeta, la violencia pone en jaque cada día a la población civil.

Nigeria. Desde que fue independiente en 1960, Nigeria nunca ha solucionado de raíz cuestiones como la distribución de recursos y las luchas interétnicas. Tampoco el sistema democrático, de regreso en 1999 tras la sucesión de golpes de Estado, tiene una base sólida. Subyacen grandes diferencias entre los diversos estados que provocan cíclicos estallidos de violencia. La corrupción y la falta de transparencia son otro lastre de la gestión política.

La irrupción en el 2007 del grupo Boko Haram, una de las formaciones yihadistas más violentas del mundo, ha machacado especialmente al noreste del inestable país y a la cuenca del lago Chad. Actos de saqueo, ataques, secuestros de centenares de personas se han convertido en cotidianos. Este escenario se completa con la histórica tensión entre el Estado nigeriano y los movimientos separatistas de las sureña región de Biafra, que fue en aumento a lo largo de todo 2021. M. M.

Sahel (Mali, Burkina y Níger). A la inestabilidad endémica propia de la región se une la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, fragmentada en grupos similares alineados o bien con Al Qaeda o bien con Estado Islámico. El Centro Africano de Estudios Estratégicos ha alertado del aumento de un 70% en 2021 de actos de grupos armados de corte yihadista en la zona.

El año pasado estuvo marcado por el golpe de Estado en Mali y el anuncio de la contratación de fuerzas rusas para el combate de la insurgencia, lo que generó una importante crisis con sus socios regionales e internacionales. Al finalizar el año, 400 mercenarios rusos de la empresa privada de seguridad Wagner Group se desplegaron en las regiones central y norte de Mali.

Este desembarco ruso supuso la condena de 16 gobiernos europeos, que emitieron un comunicado conjunto para condenar el despliegue de ese tipo de fuerzas en la región. Francia anunció la retirada de 40% de los 5.100 efectivos de la región para finales de 2022. M. M.

Somalia. El origen del conflicto remonta a 1988, cuando una coalición opositora se rebeló contra el dictador Siad Barre hasta lograr que cayera derrocado. La coalición se enzarzó en una guerra por el poder que ha causado la muerte de más de 300.000 personas desde 1991. La intervención militar de principios de los años 90 se demostró un fracaso.

Los sucesivos procesos de paz se han topado con numerosas dificultades: desde la lucha entre los clanes que conforman la sociedad somalí hasta a las injerencias de países extranjeros, como Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los señores de la guerra. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004, se formó un nuevo Parlamento y se eligió el primer presidente desde 1967.

La facción radical de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI), agrupaciones aglutinadas en el grupo islamista al-Shabaab, controla el sur del país. Es la misión de la Unión Africana (UA), las tropas gubernamentales y EEUU los que se enfrentan a la agrupación extremista que, a su vez, ha sufrido múltiples divisiones internas. Durante 2021, al-Shabaab continuó atentando contra las fuerzas africanas y gubernamentales en el centro y sur del país, especialmente en Mogadiscio. El centro de investigación cifró en más de 3.100 el número de víctimas mortales durante el año pasado. Había cerca de tres millones de desplazados. M. M.

R.D. Congo. El golpe de Estado que llevó a cabo Dorent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko se encuentra en el origen del actual conflicto. Posteriormente vino la conocida como Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), en la que Burundi, Ruanda y Uganda intentaron derrocar a Kabila que, a su vez, contaba con el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbaue. La contienda fue demoledora y los muertos se elevaron a alrededor de cinco millones.

El control y el expolio de los recursos naturales siempre han estado detrás de la presencia de terceros países que se han convertido en parte del conflicto. En 2021, más de un centenar de milicias y grupos armados seguían activos en el este del país, en especial en las provincias de Kivu norte, Kivu sur e Ituri. M. M.

Libia. El país no despierta de una pesadilla que dura más de 10 años. Existen dos poderes paralelos —que controlan este y oeste— y los intentos de diálogo no han logrado encauzar una solución. El 20 de octubre de 2011, Libia cerró 42 años de dictadura. Las facciones opositoras asesinaron a Gadafi a las afueras de Sirte, su ciudad natal, donde llevaba casi tres meses escondido después de que las fuerzas opositoras tomaran la capital, Trípoli.

Estos últimos años, el país ha quedado dividido. Al este predomina el Ejército Nacional Libio de Jalifa Haftar es, que ha recibido el apoyo de Rusia y Egipto, entre otros países, y también han luchado a su lado mercenarios pertenecientes a la empresa rusa Wagner. Actualmente no reconocen al primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé. Después de que el pasado diciembre no se convocaran elecciones, consideraron que había terminado su mandato y exigen que se convoquen comicios.

Al oeste, en Trípoli, Dbeibé continua en el cargo con el apoyo de parte de comunidad internacional. Además, los grupos armados de esta zona han recibido el apoyo de sobre todo Turquía, que mandó soldados y armamento. Marc Ferrà.

Yemen. Ocho años de guerra en Yemen han condenado a la población a la catástrofe humanitaria. Lejos quedan la esperanza y la ilusión que insuflaron las protestas durante la Primavera Árabe en 2011. Tras años de caos, inestabilidad y divisiones políticas, los rebeldes hutís, apoyados por Irán, tomaron la capital del país, Saná, en septiembre del 2014 y mandaron al exilio al Gobierno internacionalmente reconocido. Apenas seis meses después, Arabia Saudí regionalizaba el conflicto con una coalición armada por Estados Unidos que se situó al lado del Ejecutivo yemení.

Aunque desde abril impera un alto el fuego a nivel nacional, la guerra de Yemen no tiene un final a la vista. Mientras la tierra yemení se disputa entre intereses regionales, su ciudadanía agoniza. Más de 370.000 personas han muerto en estos ocho años. El 60% de ellas han perdido la vida por el hambre, la falta de atención médica y la insalubridad del agua.

Turquía (conflicto kurdo). “Podemos venir de repente, una noche cualquiera”. Esta frase es una de las favoritas del presidente Erdogan, que la usa cada vez que quiere amenazar con una operación militar fuera de sus fronteras y en contra de la guerrilla kurda del PKK. Estas operaciones, durante los últimos años, han sido anuales, tanto en el norte de Irak como de Siria. Lejos quedan las décadas de los 80, 90 y 2000, en las que el PKK —cuyo líder, Abdullah Öcalan, está encarcelado en Turquía- y el Ejército turco combatían diariamente en el sureste del país, en las zonas de mayoría kurda. Esa guerra, en tres décadas, causó la muerte de 40.000 personas.

“Ahora la región vive una gran despolitización, y no es porque ya no haya la violencia de antes. Ha sido por la fuerza del Estado turco, que ha ganado la batalla”, explica Roj Girasun, director de una empresa demoscópica que se centra en las zonas kurdas de Turquía. “Antes íbamos a los pueblos y sabíamos que por ahí había estado gente del PKK. Ahora ya no. Y es por la fuerza de la campaña militar turca, por los drones”, continúa Girasun. Adrià Rocha Cutiller.