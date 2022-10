"Esta es mi elección más importante", dijo Luiz Inacio Lula da Silva al votar en la periferia paulista desde donde construyó su leyenda política, y a la espera de un resultado que, si las encuestas conocidas el sábado no se equivocan, podría otorgarle la victoria en el primer turno de las elecciones presidenciales brasileñas. "No queremos más odio", aseguró el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), en alusión a una campaña electoral marcada por un enfrentamiento sin precedentes. Su rival, Jair Bolsonaro, lo llamó públicamente "expresidiario" y no ahorró ningún tipo de descalificaciones.

Lula sufragó en una escuela de San Bernardo do Campo y, mientras lo hacía, habló como el ganador de la contienda: "el bolsonarista más fanático tendrá que encajar con la mayoría de la sociedad", dijo sobre el sector más activo de la ultraderecha, que representa a un 15% de la sociedad. Consultado por los periodistas sobre el modo de coexistencia con una fuerza que ha extendido un manto de sospecha sobre el proceso electoral, el exsindicalista confía en que "será fácil restaurar la democracia y la paz en este país". Reconoció que "habrá algunos fanáticos que nunca querrán adaptarse". Consideró no obstante que la mayoría de los brasileños quieren "paz, tranquilidad, armonía, trabajar, producir y vivir bien". Lula no pasó por alto el camino que lo llevó a disputar otra vez la presidencia. En ese sentido repitió haber sido "víctima de una mentira" que provocó su encarcelamiento por 585 días. "Cuatro años después estoy aquí votando con el reconocimiento de mi total libertad y con la posibilidad de volver a ser presidente". Hoje é dia da democracia.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/nj2RQaSQI7 — Lula 13 (@LulaOficial) 2 de octubre de 2022 Como era de esperar, y al mejor estilo de su modelo político, Donald Trump, cuyo respaldo recibió desde las redes sociales, Bolsonaro repitió su caballito de batalla de los últimos dos años: el capitán retirado desconfía del sistema electoral que le permitió llegar primero al Congreso y, en 2018, al Gobierno. "Con unas elecciones limpias, no hay ningún problema, que gane el mejor", dijo antes de presentarse en una escuela de la zona oeste de Río de Janeiro para emitir su sufragio. "La expectativa es de victoria hoy. Fui bien recibido en prácticamente todos los estados”. Bolsonaro aseguró que en Joinville, un municipio el estado de Santa Catarina, uno de los más proclives a la ultraderecha, fue vitoreado por una multitud "nunca vista". Sin embargo, la prensa no ha dado cuenta de lo que había ocurrido allí, un síntoma, para el capitán retirado, de que los sondeos que lo colocan en desventaja no coinciden con la realidad. "Lo que cuenta es Datapovo", dijo, por último, en referencia a la consultora Datafolha que ha augurado su derrota este mismo domingo. Y volvió a predecir que obtendrá el 60% de las adhesiones. Presidente Trump envia mensagem de apoio a @jairbolsonaro e aos brasileiros. pic.twitter.com/XjYXAaf9iJ — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) 2 de octubre de 2022 Alexandre de Moraes, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) expresó su confianza en unos comicios "seguros y tranquilos". El temor a incidentes que impidan que muchos ciudadanos acudieran a votar estaba en el aire pocas horas antes de que diera comienzo la jornada electoral. Moraes remarcó: "la gran vencedora de hoy será la elección". Fue una respuesta elegante a las continuas descalificaciones de Bolsonaro. Eleitoras e eleitores. A Justiça eleitoral segue trabalhando para que todos tenham um Domingo tranquilo e seguro. Boa votação!!! — Alexandre de Moraes (@alexandre) 2 de octubre de 2022 Situación inédita Las elecciones de este domingo traen una novedad en Brasil: nunca antes un aspirante a la reelección corría con tanta desventaja a la primera vuelta. "Hay otra novedad histórica, que no es nada inspiradora: bajo la Carta Magna de 1988, ningún jefe de Estado se había atrevido a patrocinar ataques contra los poderes independientes y el propio sistema electoral", recordó Folha de San Pablo en su editorial. El TSE, añade, "no se doblegó ante la ofensiva que llegó desde el Palacio de Planalto. Impuso las reglas del juego, castigó a los golpistas y preservó el equilibrio constitucional". Guerra de desinformación Las fake news han sido un constante a lo largo de la era Bolsonaro como instrumento de difamación, pero en el último tramo de la campaña electoral han adquirido dimensiones mayores. Moraes se vio obligado a ordenar al portal El Antagonista que eliminara este domingo una información según la cual el líder de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC), Marcos Camacho, Marcola, habría declarado el voto favorable a Lula. La noticia había sido compartida por Bolsonaro, sus hijos y algunos seguidores en las redes sociales. Más allá de la disputa por la presidencia, los ojos de los analistas estarán puestos en lo que suceda en un Congreso que en estos cuatro años trató con gran docilidad al capitán retirado. Las autoridades parlamentarias frenaron decenas de pedidos de juicio político en el momento más grave de la pandemia que mató a más de 686.000 personas. Las expectativas de una profunda renovación de la legislatura nacional parecen infundadas a pesar de la eventual victoria de Lula. La Cámara de Diputados cuenta con 513 escaños, pero 448 de sus integrantes, en su mayoría de centro derecha, corren con ventaja en la lucha por atornillarse a sus cargos.