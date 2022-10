Una explosión en una mina de carbón en la provincia turca de Bartin, en la costa del mar Negro, ha dejado atrapados a 35 mineros en el pozo, informaron este viernes las autoridades de Turquía. Además, al menos dos mineros murieron y 20 resultaron heridos en el accidente.

"Una explosión parcial se ha producido por causas aún desconocidas sobre las 18.15 (15.15 GMT) a 300 metros de profundidad en un pozo de una mina de carbón de Amasra. Los equipos de emergencia acuden al lugar", indicó la oficina del gobernador de Bartin en un breve mensaje difundido por redes sociales.

"En una explosión registrada en una mina de Bartin han perdido la vida dos ciudadanos y 20 han quedado heridos, según las informaciones disponibles en este momento", escribió en Twitter el ministro de Salud turco, Fahrettin Koca.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye’ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 14 de octubre de 2022

La gobernadora, Nurtaç Arslan, se trasladó al lugar para hablar con los mineros, pero señaló a los medios que aún se desconocen las causas de la explosión, si bien explicó que había 44 trabajadores en la cota de 300 metros y cinco en la de 350 metros bajo tierra.

El dirigente sindical Hakan Yesil indicó a la prensa que en el lugar de la explosión había 47 mineros, de los que 12 ya han salido o han sido rescatados, por lo que falta por encontrar a 35.

Momentos antes, el alcalde de Amasra, Recai Çakir, dijo a la cadena CNNTürk que se había rescatado a once mineros, dos de ellos levemente heridos.

"Han visto a seis cuerpos inmóviles en el suelo, no sabemos si muertos o inconscientes", agregó el regidor.

"No sabemos nada. Hubo polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada", indicó a NTV un minero, al salir del pozo.

Turquía sufre con cierta frecuencia graves accidentes en las minas de carbón y lignito, que los sindicatos achacan a las escasas medidas de seguridad en un sector escasamente regulado y controlado.

El mayor desastre tuvo lugar en mayo de 2014 en una mina de Soma, en la provincia occidental de Manisa, cuando murieron 301 mineros por un incendio causado por una explosión eléctrica en un pozo.