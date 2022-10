El Comité de Investigación de Rusia ha abierto este jueves una nueva causa penal contra el influyente opositor Alexei Navalni por cometer presuntos delitos de extremismo, terrorismo y "restitución del nazismo" a pesar de que se encuentra en prisión desde que regresó al país en enero de 2021.

"Puedo confirmar que se ha abierto un nuevo caso en su contra", ha señalado su abogado, Vadim Kobzev, en declaraciones a la agencia de noticias Interfax. Navalni ha sido acusado de diversos delitos, incluido el de "incitación al extremismo y terrorismo", difundir propaganda vinculada al terrorismo, financiar actividades "extremistas" y "restitución del nazismo".

El pasado mes de marzo, el tribunal de Lefortovo, en Moscú, lo condenó a nueve años de prisión en una colonia penal e impuso en su contra una multa de 1,2 millones de rublos (unos 20.000 euros) tras hallarlo culpable de estafa y desacato al tribunal.

Entonces, el Comité de Investigación acusó tanto Navalni como sus "cómplices" de robar fondos por valor de 2,6 millones de rublos (unos 43.000 euros) de cuatro ciudadanos. Navalni se encuentra así cumpliendo condena actualmente en una colonia penal de Melehovo, en la región de Vladimir.

El opositor ruso ha reaccionado con "sarcasmo" a la noticia y se ha comparado con el profesor Moriarty, el personaje de Sherlock Holmes. "Soy un genio de otro mundo. Todos creían que estaba aislado en una prisión durante dos años, pero resulta que estaba cometiendo delitos de forma continuada", ha señalado Navalni en su cuenta de Twitter.

"Afortunadamente, el Comité de Investigación ha estado atento y no se ha perdido nada. He recibido una notificación formal sobre una nueva causa penal en mi contra debido a que durante mi tiempo en prisión he fomentado el terrorismo, instado a cometer actos extremistas, he financiado actividades extremistas y he restituir el nazismo", ha señalado.

Así, ha afirmado que "rara vez un criminal ha hecho tanto estando libre como él estando entre rejas". "Lo único que ensombrece mis actos es que he contado supuestamente con cómplices. (...) Soy un líder de un grupo criminal y siguen mis órdenes", ha dicho en tono irónico.

Por su parte, la portavoz de Navalni, Kira Yarmish, ha confirmado la apertura del nuevo caso y ha manifestado que los investigadores "consideran que sigue liderando una comunidad extremista desde una colonia penal".