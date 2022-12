El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes los nombres de los ministros de Hacienda, Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia y Presidencia, los primeros confirmados por el líder progresista para su futuro Gobierno, cuando asuma el cargo el 1 de enero de 2023.

Fernando Haddad será el titular de la cartera de Hacienda, la principal del área económica; José Múcio Monteiro dirigirá el ministerio de Defensa; Mauro Vieira será el canciller; Flávio Dino estará frente a la cartera de Justicia y Rui Costa en la Presidencia.

Durante la presentación de los primeros miembros del que será su gabinete, Lula les advirtió que tendrán que trabajar como nunca lo han hecho porque la tarea "será siempre más difícil de la que les han dado hasta ahora".

Los primeros ministros

Para la cartera que Hacienda, Lula escogió a Fernando Haddad, de 59 años, uno de sus amigos más cercanos y quien, bajo su venia, asumió la candidatura a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores en 2018, en la que salió victorioso el líder ultraderechista Jair Bolsonaro.

Al ministerio de Defensa llega un nombre estratégico para el Gobierno de Lula: José Múcio, ingeniero de 76 años, exdirector del Tribunal de Cuentas, organismo que supervisa las cuentas públicas, es conocido por sus habilidades políticas y tiene buenas relaciones con los oficiales de las Fuerzas Armadas.

En la Cancillería estará Mauro Vieira, de 71 años, quien ya estuvo frente a las Relaciones Exteriores de Brasil en los dos últimos años de Dilma Rousseff (2015-2016) y actualmente se desempeña como embajador en Croacia.

Para Justicia, el líder progresista llamó a Flávio Dino, de 54 años, un político admirado por Lula que fue exgobernador de Maranhao y actual senador por ese estado.

En la cartera de Presidencia estará Rui Costa, de 59 años, actual Gobernador de Bahía, uno de los fundadores del PT y otro de los hombres de la máxima confianza del presidente electo.

Diversidad de razas y género

Adelantándose a las preguntas de la prensa por la falta de diversidad en el primer grupo de ministros, el presidente electo reiteró que habrá representatividad de "toda la sociedad brasileña", algo que había advertido antes de hacer los anuncios.q Los cinco ministros anunciados son hombres de más de 50 años, cuatro de ellos blancos y Flávio Dino, el único que se identifica como "pardo".

Lula insistió en que los nombramientos se hicieron -y se harán- con base en las calificaciones de las personas que estén al frente de cada cartera y apuntó que las de este primer grupo son "extraordinarias". "Vamos a tener negros, indios (...) vamos a intentar montar un Gobierno que sea la cara de la sociedad brasileña en toda su dimensión", señaló Lula.

Los próximos anuncios

Lula confirmó que este domingo definirá internamente con su grupo de trabajo cuál será el número total de ministerios que tendrá su Gobierno y dijo que hará nuevos anuncios la próxima semana.

Asimismo indicó que antes de terminar el año presentará un resultado de lo encontrado en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro porque quiere dejar en claro cuáles fueron las problemáticas con las que recibe el país, para que luego no le sean achacadas a su gestión. "Fue un Gobierno que no preparó la administración de este país, que prefirió hablar y hablar y hablar y no consiguió resolver los problemas que necesitaban solucionarse".