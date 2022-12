El diputado Éric Ciotti ha sido elegido nuevo presidente de Los Republicanos (LR, afines al PP en Francia). El 53,7% de los militantes apoyaron su candidatura en la segunda vuelta de unas primarias en las que se enfrentó al senador Bruno Retailleau (46,3%), según los resultados desvelados este domingo por la tarde. El 70% de sus 91.000 militantes participaron en esta votación interna con que la derecha republicana quiere enderezar el rumbo de un histórico partido, marcado por su derechización y por su declive a nivel nacional —solo obtuvo el 4,7% de los votos en las últimas presidenciales y el 10% en las legislativas—, aunque continúa siendo la formación con un mayor poder municipal y regional.

Diputado desde 2007 en la Asamblea Nacional, Ciotti, de 57 años, ya había dado la sorpresa en diciembre de 2021 siendo el más votado en la primera vuelta de las primarias de LR para escoger a su candidato para las presidenciales. Entonces, sin embargo, los otros aspirantes y barones hicieron un frente anti-Ciotti, dado que lo consideraban demasiado radical. Eso sirvió para que se impusiera Valérie Pécresse, quien fracasaría con estrépito en la carrera hacia el Elíseo. Un año después, Ciotti se tomó su peculiar revancha en un proceso interno sin sorpresas. Él partía como favorito y ya fue el más votado en la primera vuelta. Lo que demostró que las bases y los barones de LR ya no tienen miedo de darle las llaves a un representante del ala dura del partido.

No obstante, su elección no significa que se convierta en el nuevo líder de este espacio ni futurible candidato para las presidenciales de 2027. En realidad, los militantes eligieron más bien a un fontanero político, que esperan que marque una línea clara y apacigüe las numerosas divisiones internas. El mismo Ciotti, que no destaca por su carisma personal, ya dijo que apuesta por Laurent Wauquiez, exministro de Nicolas Sarkozy y actual presidente de la región de Lyon, como futuro aspirante al Elíseo.

Contrario a "lo políticamente correcto"

"Gracias a ti, ¡esta noche surge una luz de esperanza para que Francia continúe siendo Francia! Todos juntos debemos unir a la derecha", reaccionó en Twitter el diputado Eric Pauget, portavoz de la campaña de Ciotti. El nuevo presidente de LR presume de representar a una "derecha sin complejos", que se opone "a lo políticamente correcto". "Tenemos que estar orgullosos de ser derechas, tenemos que estar orgullosos de nuestra historia", ya había asegurado el jueves en un mitin en la sede del partido en París. Unas palabras con las que resumió su controvertida estrategia: salvar la identidad del partido derechizándolo.

Ciotti, que nunca ha ejercido como ministro y durante años fue considerado como un dirigente menor, reivindica su histórica militancia en el RPR fundado por Jacques Chirac en 1974, luego en la UMP y finalmente en Los Republicanos, el nuevo nombre que en 2014 el expresidente Nicolas Sarkozy dio al espacio heredero de la derecha gaullista, aunque poco queda del legado del general De Gaulle en sus postulados ideológicos. De hecho, promete no traicionar a sus militantes, algo relevante en un partido marcado por los tránsfugas hacia la ultraderecha de Le Pen o el espacio del presidente Emmanuel Macron.

Más cercano a la ultraderecha

Desde que puso los pies en la Asamblea Nacional, este dirigente se esforzó en pedir que se construyeran más prisiones, expulsaran a más inmigrantes en situación irregular o se acabara con el derecho al suelo que permite obtener la nacionalidad francesa a partir del nacimiento. Estas propuestas y sus discursos duros contra el islam y la inmigración le hicieron ganarse la simpatía de las bases de LR, que suelen posicionarse bastante más a la derecha que el prototípico votante conservador francés. Su ascendencia en la derecha republicana también se benefició de su implantación en los Alpes Marítimos, una zona coqueta, adinerada y con una población envejecida de la Costa Azul. Allí se encuentra la delegación con más militantes de este partido.

La afiliación de Ciotti a una derecha dura también quedó reflejada durante la pasada campaña presidencial con uno de sus posicionamientos más polémicos. "Entre Macron y (el candidato ultraderechista) Zemmour, prefiero a Zemmour. No tengo ningún problema en decirlo", declaró en reiteradas ocasiones. Aunque parecen poco probables a corto plazo los pactos electorales entre la ultraderecha y LR —el sistema electoral francés a doble vuelta los hace más bien innecesarios—, la elección de Ciotti al frente de LR augura un claro rol de oposición por parte de este partido.

Pese a su declive electoral, la derecha republicana, con sus 62 diputados, ejerce como bisagra en la Asamblea Nacional, donde las formaciones afines a Macron no disponen de mayoría absoluta. Además, es mayoritaria en el Senado. Es decir, LR tiene un peso significativo en la gobernanza de Francia. Durante las primarias internas, Ciotti prometió encarnar una "oposición firme, pero responsable". Esto significa que se opone firmemente a un Gobierno de coalición con el macronismo, aunque podría respaldar medidas de peso, como la futura reforma de las pensiones. Pero tampoco descarta apoyar una moción de censura con el resto de la oposición (la ultraderecha y la izquierda) "si el país lo necesita". Toda una advertencia para el presidente francés.