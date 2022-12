La eurodiputada griega Eva Kaili, destituida este martes como vicepresidenta del Parlamento Europeo por la supuesta trama de sobornos relacionada con Qatar para influir en la toma de decisiones de esta institución europea, seguirá en prisión preventiva al menos una semana más. Tres de los cuatro detenidos el pasado viernes, en el marco de la operación del 'Qatargate', han comparecido este miércoles ante el tribunal de primera instancia que instruye el caso pero la vista de la griega ha sido aplazada hasta el 22 de diciembre por una huelga de funcionarios en la prisión de Haren, cerca del cuartel general de la OTAN, que ha impedido que fuera trasladada hasta el Tribunal de Justicia.

Así lo ha confirmado a la agencia AFP el abogado de Kaili. Sí lo han hecho los otros tres detenidos e imputados lo mismo que la ya expresidenta del Europarlamento "de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero": su pareja y asistente parlamentario, Francesco Giorgi; el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri y el secretario general de la ONG No Peace Without Justice, Niccolò Figa-Talamanca. La vista ha generado muchísima expectación entre los medios de comunicación que, sin embargo, no han podido ver entrar ni salir a los acusados, ni a sus abogados, que han abandonado las instalaciones de la corte belga totalmente inadvertidos. Ahora es el juez que instruye el caso, Michel Claise, quien debe decidir si mantiene a estos tres imputados en prisión o los deja en libertad, sea con condiciones o sin ellas.

Operación en marcha

La operación, en todo caso no ha terminado. Desde el pasado viernes la policía judicial ha realizado una veintena de registros y se ha incautado de más de un millón y medio de euros en efectivo en los domicilios de algunos de los imputados, incluida una maleta llena de dinero en manos del padre de la acusada, que fue interrogado pero terminó siendo puesto en libertad. Una parte de este dinero, según el diario belga Le Soir, habría sido retirado en Bélgica lo que podría permitir a los investigadores descubrir con mayor facilidad el banco del que salieron y la persona de cuya cuenta procede el dinero. Las autoridades también seguirán la pista de las huellas digitales para compararlas con otros posibles inculpados o interrogados.

Nuevas informaciones publicadas este miércoles apuntan además al exeurodiputado Panzeri como epicentro de la trama. Este exeurodiputado, que dirige ahora la oenegé Fight Impunity, ya estaba en el punto de mira de la Seguridad del Estado belga, unos servicios distintos a la oficina central para la represión de la corrupción que lanzó la investigación en el mes de julio. Fueron esos otros servicios -responsables de recabar información sobre actividades que pueden suponer una amenaza para el estado- los que habrían acumulado indicios de una posible infracción que habría justificado a la postre la apertura de la investigación judicial. Según las mismas informaciones, esta investigación arrancó en 2021 y además de Qatar también se investigaría como origen de posibles sobornos a Marruecos.