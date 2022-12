El pleno del Congreso de Perú aprobó este martes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para abril de 2024, con el objetivo de que el mandato de las actuales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo concluya a fines de julio de ese año y no en el mismo mes de 2026. El proyecto, que fue presentado por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, en una primera votación que deberá ser refrendada en la siguiente legislatura ordinaria. Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de un mínimo de 87 votos para ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevado a un referéndum.

La actual legislatura, que debió concluir la semana pasada, fue ampliada por el pleno hasta el próximo 28 de febrero, mientras que la segunda legislatura del periodo ordinario 2022-2023 deberá comenzar el 1 de marzo del próximo año. La norma aprobada modifica la duración constitucional del mandato de la presidenta Dina Boluarte, los 130 congresistas y los representantes al Parlamento Andino mediante una disposición transitoria que indica que la jefa de Estado concluye su mandato el 28 de julio de 2024 y los legisladores dos días antes, el 26 de julio.

La decisión del Congreso se dio después de que el pleno aprobase, este mismo martes, reconsiderar un primer proyecto de adelanto de elecciones para diciembre de 2023, después de una votación que durante la semana pasada rechazó esa iniciativa. Precisamente, los organismos del sistema electoral peruano señalaron este martes que la fecha más próxima para que se cumpla con un nuevo proceso electoral presidencial y legislativo era diciembre de 2023.

Debate parlamentario

El congresista Guerra se declaró, en un primer momento, a favor de que los parlamentarios deberían "salir a diciembre de 2023", pero luego añadió que "hay diferentes posiciones" y el Congreso tenía que "demostrar una discusión democrática". En ese sentido, el proyecto final retomó un primer planteamiento del Ejecutivo, que originalmente propuso que los comicios se celebren en abril de 2024 para que se incluyan reformas al sistema electoral y de partidos políticos en el país. Durante la sustentación del proyecto aprobado este martes, Guerra dijo que "se ha considerado lo señalado por los órganos electorales que afirmaron la necesidad de mantener los plazos". Consideró que "entre la primera y segunda votación" que se tiene que hacer en el Congreso, se debe continuar con el debate de propuestas electorales como la consulta a un eventual referéndum para una asamblea constituyente, la bicameralidad, renovación por mitades del legislativo, el voto electrónico y eliminación del voto de confianza a los Consejos de Ministros.

Durante el debate, los legisladores de izquierda ratificaron su exigencia de que se incluya la consulta sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, una posición rechazada por los representantes de bancadas de derecha. "Serán nuestros votos los que hoy le pueden dar tranquilidad a nuestro país", afirmó Guerra al invocar al voto favorable de los legisladores al proyecto.

La presidenta Boluarte asegura que el suyo es "un gobierno de transición" y que tomó la decisión de no terminar su mandato al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía", en referencia a las protestas y manifestaciones violentas desatadas en el país que han dejado 26 muertos hasta el momento. Boluarte asumió su cargo el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.

Expulsión del embajador mexicano

El Gobierno peruano declaró este martes persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la "injerencia" que consideran que han hecho las "altas autoridades" de la nación norteamericana y además otorgó un salvoconducto a la familia del expresidente para acudir este país, que les ha concedido asilo. "Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración a prensa.

Además, la canciller anunció que el Gobierno ha otorgado un salvoconducto a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus hijos para ir a México, país que les ha concedido asilo. Y señaló que ha informado al Gobierno de esa nación que Paredes está siendo investigada por un delito común, y que no hay "persecución política". "La Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado", aseguró la ministra de Relaciones Exteriores.

Nombró que da el salvoconducto a Paredes y "a sus dos menores hijos", y no mencionó a Yenifer Paredes, quien es hermana menor de la esposa de Castillo, pero que fue criada como una hija por la pareja presidencial y quien también está siendo investigada por la Fiscalía por integrar presuntamente una organización criminal. "El Gobierno reitera de manera enfática que no existe persecución política y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto de las garantías de administración de Justicia, incluido el debido proceso", añadió Gervasi.

En un comunicado difundido por la misma Cancillería poco después, afirmó que "son de especial preocupación" las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador del 16 y 19 de diciembre en la que habla del estado de emergencia decretado por el Gobierno del Perú y sobre el orden democrático y legalidad en el país, y sobre la detención del expresidente Castillo. "Las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente", señaló el ministerio.

Este martes, el Gobierno de México confirmó que el país otorgó asilo político a la familia de Castillo. "El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir están en nuestra Embajada y cuando están en la Embajada les concedes el asilo, es una decisión independiente y soberana de México", dijo el canciller Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa matutina de López Obrador.