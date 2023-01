Este miércoles, el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov ha invocado una vez más al fantasma de la Alemania nazi. Lavrov ha utilizado nuevamente uno de los peores momentos de la historia rusa – principalmente por los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial y por la dureza de los asedios a ciudades rusas – para criticar a Occidente. Desde que Rusia desplegó sus tropas en el territorio ucraniano el pasado 24 de febrero, Rusia ha hecho bandera de la lucha contra el fascismo y ha empleado las comparaciones con aquella nefasta época para alimentar el patriotismo ruso.

“Al igual que Hitler, que quería solucionar definitivamente el "asunto judío", ahora los políticos occidentales (...) hablan de la necesidad de una derrota estratégica de Rusia”, apuntó el canciller ruso ante los medios de comunicación. También afirmó que “los estadounidenses han creado una coalición prácticamente de todos los países europeos, que forman parte de la OTAN y de la Unión Europea, y a través de Ucrania libran una guerra contra nuestro país con el mismo objetivo, la solución definitiva de la cuestión rusa”. El término “solución definitiva” fue uno de los nombres que recibió el Holocausto judío de los años 30.

Los soldados que luchan en el frente ucraniano suelen ser comparados con los del Ejército soviético que luchó en la llamada en Rusia “Gran Guerra Patria” – la Segunda Guerra Mundial- y desde el oficialismo ruso, se tilda de nazis tanto al ejército como a los líderes ucranianos. Esta comparativa resultó ser uno de los argumentos que esgrimió el Kremlin para su ofensiva, que argumentó que quería "desarmar y desnazificar" a Ucrania. El mismo Lavrov comparó al líder fascista Adolf Hitler con presidente ucraniano Volodímir Zelenski en mayo de 2022. Cuando le recordaron al canciller ruso que el exactor es judío, él respondió “que Hitler también tenía orígenes judíos, así que no significa nada”. Estas palabras fueron duramente criticadas desde Israel.

Negociación en 'standby'

“Algún día esta guerra acabará” aseguró, aunque ha remarcado que Rusia no negociará con Zelenski. El ministro de Exteriores criticó el plan de paz del líder ucraniano, asegurando que Moscú está listo para responder a cualquier “propuesta seria” aunque a día de hoy no han visto ninguna según explicó el mismo Lavrov. Para empezar las negociaciones, Kiev quiere la restauración de la integridad territorial, es decir que Rusia abandone Crimea y las regiones que se anexionó en septiembre; respeto a la carta de la ONU; compensación por todos los daños causados por el conflicto rusoucraniano y, por último, garantías de que no se repetirán acciones parecidas en un futuro. También hizo mención a que las autoridades ucranianas explícitamente prohibieron negociar con el presidente ruso Vladímir Putin.

El titular de Exteriores acusó a los países occidentales de presionar a Ucrania para que no se siente a negociar, apuntando que “muchas veces después de la primavera del año anterior, durante todo el verano o a principios de otoño, los representantes oficiales occidentales dijeron que era demasiado pronto para comenzar las negociaciones, que Ucrania necesita más armas para que comiencen unas negociaciones desde una posición fuerte”. Rusia quiere que Kiev renuncie a sus territorios del sur y este del país - Zaporiya, Jersón, Donetsk, Lugansk - que ya ha reclamado para sí, incluso las partes que Moscú no controla actualmente, y la península de Crimea. Estas regiones son reconocidas por la comunidad internacional como parte de Ucrania.