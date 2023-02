El eurodiputado italiano Andrea Cozzolino fue este viernes detenido en una clínica de Nápoles (sur) siguiendo una orden de arresto europeo de las autoridades belgas, en el marco de las investigaciones por la trama de supuestos sobornos en la Eurocámara con Qatar y Marruecos.

La Guardia de Finanza (policía de delitos fiscales) acudió en un primer momento a su domicilio en el barrio napolitano del Vomero pero no lo localizaron, aunque después lo encontraron en una clínica en la que se sometía a controles médicos, informan los medios locales.

Ahí le notificaron su arresto y próximamente será trasladado a prisión de forma preventiva, según informa la televisión pública RAI.

Las autoridades belgas por su parte procedieron este viernes a registrar su casa en el barrio bruselense de Ixelles así como su oficina en el Parlamento Europeo (PE).

Cozzolino, de 60 años y antiguo miembro del Partido Comunista italiano, empezó su carrera en Europa en 2009 en las filas del Partido Demócrata -que lo ha suspendido de militancia- y en el grupo socialdemócrata europeo.

La semana pasada el PE le retiró la inmunidad, así como al también eurodiputado Marc Tarabella, sospechosos ambos de estar involucrados en la trama de sobornos a cambio de influencia política en la Eurocámara presuntamente vinculada a Qatar y Marruecos.

El escándalo estalló el pasado diciembre y afectó en primer orden a la entonces vicepresidenta de la institución y socialdemócrata griega Eva Kaili, arrestada en flagrante delito e imputada desde el momento de las revelaciones y arrestos.

Por otro lado, también fue detenido el exeurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri, considerado el cabecilla de la supuesta trama de corrupción, pero ha acordado colaborar en la investigación judicial belga como "arrepentido" a cambio de reducir su condena.

La mujer e hija de Panzeri, Maria Colleoni y Silvia Panzeri, fueron puestas bajo arresto domiciliario en Milán (norte) el 10 de diciembre acusadas de estar al tanto de las acciones del eurodiputado, pero el 26 de enero la Justicia italiana las liberó después de que Bélgica renunciara a la entrega de ambas.

Además de a Panzeri y Kaili, la policía belga arrestó a la pareja sentimental de la política griega y asistente parlamentario Francesco Giorgi y al lobista y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (Sin paz no hay justicia), Niccolo Figa-Talamanca, este último liberado la semana pasada.