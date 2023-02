La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha forzado a más de ocho millones de ucranianos a dejar sus hogares atrás y buscar refugio en Europa, según el informe que ha publicado Cruz Roja con motivo del primer aniversario de la guerra. El documento informa de que la oenegé ha atendido a 14,8 millones de personas durante 12 meses de conflicto, tanto en el país en guerra como en diversos países de Europa, entre ellos España.

Este viernes 24 de febrero se cumple el primer año de la invasión rusa de Ucrania que ha provocado la movilización casi total del sector humanitario. Los enfrentamientos, las muertes, la destrucción de infraestructuras y los desplazamientos no cesan, advierte la oenegé internacional. Y, junto con la dureza de las bajas temperaturas y el deterioramiento económico, evidencian que el apoyo humanitario sigue siendo fundamental. Cruz Roja constata que, a lo largo de un año de guerra, más de 1,2 millones de hogares fueron dañados o destruidos; 16 millones de ucranianos necesitaron asistencia en agua, saneamiento e higiene; y 14,5 millones de personas necesitaron ayuda sanitaria humanitaria. Según María Alcázar, Directora Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, "en las zonas del país más afectadas por los enfrentamientos, los ataques y los bombardeos ahora las necesidades se centran en las bajas temperaturas y los daños a viviendas o infraestructuras relacionadas con la electricidad".

Por ello, se estima que hay más de 7 millones de desplazados internos y 8 millones de personas refugiadas en países europeos. De estos últimos, según la organización no gubernamental, más del 90% están compuestos por mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

Asilo en España

Uno de los países europeos al que han recurrido los ucranianos es España, que, tras un año del inicio del conflicto, ha recibido 48.389 personas en centros de acogida. Cruz Roja Española es una de las entidades que gestiona el acogimiento de personas que solicitan Protección Internacional, un sistema que coordina el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y se encarga de dar asilo a los ucranianos que se han visto obligados a huir de Ucrania.

Paralelamente, el Ministerio de Inclusión ha arrancado un programa de acogimiento familiar que, de momento, se ha puesto en marcha en Madrid, Barcelona, Málaga y Murcia. En marco del mismo, las familias residentes en España que lo deseen -y estén acreditadas- pueden acoger en sus casas a familias ucranianas, con un acompañamiento profesional en la traducción, y apoyo psicológico y jurídico. Hay más de 500 hogares candidatos, de los cuales 82 ya dan cobijo a familias refugiadas en Barcelona y Madrid.

Integrarse en el país

El siguiente paso para los ucranianos refugiados es convertirse en personas autónomas en el país. De este proceso se encargan equipos de Cruz Roja, que buscan alojamientos de alquiler que permitan a las personas acogidas con recursos del sistema continuar su proceso de integración en España con más independencia. Más de 1.656 han abandonado los recursos de emergencia y acogida temporal, y se encuentran en esta "segunda fase".

Por otro lado, Cruz Roja hace hincapié en que también se encarga de acompañar a los refugiados en las gestiones administrativas para integrarse en el mercado laboral. Según el informe de la organización, muchos de ellos "manifiestan su deseo de regresar a su país" o "sus expectativas de trabajar en España en el mismo sector profesional que ejercían en Ucrania". No obstante, gran parte de las personas atendidas opta por reconvertirse profesionalmente, ya que no puede homologar sus títulos y tiene bajo nivel de castellano. María Alcázar señala que "con el inicio del invierno y el enquistamiento del conflicto, los ucranianos se han dado cuenta de que no van a poder volver a su país a corto plazo, por lo que intentan adaptarse al máximo".

Cruz Roja opera en Ucrania y en el resto de Europa. Más de 11,79 millones de personas han recibido asistencia de la Cruz Roja Ucraniana y la Cruz Roja de países como Eslovenia, Polonia, Rumanía, República Checa, Francia y España, entre muchos otros, también han proporcionado ayuda desde el inicio de la invasión.