El expresidente de Estados Unidos (2017-2021), Donald Trump, aseguró este martes que no retirará su candidatura presidencial incluso si resulta condenado por los 34 cargos por falsificación de registros mercantiles que le imputó un gran jurado en Nueva York la semana pasada.

En una entrevista con la cadena Fox News, al ser preguntado si dejaría la carrera electoral de ser encontrado culpable por la Justicia neoyorquina, Trump respondió que "nunca deserta". "No lo abandonaría", enfatizó el político republicano, en la primera entrevista televisiva que da después de su imputación relacionada con pagos irregulares para conseguir que la actriz porno Stormy Daniels guardara silencio sobre una relación sexual que tuvieron ambos.

En la entrevista, Trump se refirió al día de la lectura de cargos en su contra en el juzgado en Manhattan y aseguró que fue "horrible". "La gente estaba llorando, gente que trabajaba allí. Me dijeron que lo sentían", aseguró el republicano, quien también aprovechó para criticar al presidente Joe Biden, quien ha señalado su intención de reelegirse en 2024. "No creo que pueda (lanzarse como candidato)", dijo Trump sobre Biden y agregó que "no se trata de la edad (...) simplemente hay algo que va mal (en él)".

Con respecto a la guerra en Ucrania, Trump dijo que es algo que no hubiera sucedido si él siguiera en la Casa Blanca e incluso aseguró que habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, al respecto cuando era mandatario. "Pude ver que él amaba a Ucrania, la considera parte de Rusia", aseguró Trump y criticó la política actual de EEUU hacia la guerra, en especial el apoyo militar que se ha dado al Gobierno ucraniano. "Biden está tan comprometido con Ucrania. ¿Qué pasa si no es una guerra que se pueda ganar?", dijo el exmandatario. "Han tomado el aparato militar que yo reconstruí y se lo dieron todo (a) Ucrania", agregó.

EEUU ha enviado más de 70.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde que inició la guerra, incluyendo apoyo humanitario, militar y financiero, según datos del Kiel Institute for World Economy. El más reciente paquete de ayuda, anunciado la semana pasada, fue por un monto de 2.600 millones de dólares que incluye munición adicional para el sistema de defensa aérea Patriot y Nasams. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró el envío de la ayuda, asegurando que es justo lo que su país necesita para enfrentar a Rusia.