'Supervivientes 2021' calienta motores. Telecinco y la productora Bulldog se encuentran en pleno proceso de casting de famosos y le han hecho una oferta a Carmen Borrego para que participe en el reality. Una propuesta que finalmente ha rechazado, según informa en exclusiva Yotele.

La hija menor de María Teresa Campos tenía sobre su mesa una de las ofertas más suculentas de la nueva edición del reality. Sin embargo, no ha sido suficiente y ha respondido de manera negativa. Además, tenía bastante claro desde el principio que no iba a aceptar la propuesta a pesar de que no atraviesa por un buen momento económico, según ella misma ha reconocido públicamente.

Las duras condiciones que impone el formato de supervivencia forman parte de las razones por las que la colaboradora de 'Viva la vida' no está dispuesta a participar. Además, tampoco quiere estar alejada de su marido y de sus hijos durante tanto tiempo.

Bulldog lleva tiempo intentando que alguna integrante de la familia Campos acceda a convertirse en concursante. En años anteriores, tanto Terelu como Alejandra Rubio recibieron una llamada para contrastar su disponibilidad, pero el resultado fue negativo. Ahora, no parece que las cosas vayan a cambiar, según fuentes cercanas a ambas consultadas por Yotele.

Por el momento, ningún concursante está cerrado por completo, a pesar de que ya circulan por redes sociales las habituales quinielas y hasta listas supuestamente oficiales. Solo se han firmado precontratos que no garantizan la participación de manera definitiva. Además, siempre queda un tercer paso por cumplir: superar un examen médico que es imprescindible para viajar a Honduras.

La negativa de Carmen Borrego a concursar en 'Supervivientes' se une a la de Zayra Gutiérrez, hija del futbolista Guti y de Arantxa de Benito, que recibió una propuesta formal para participar pero que finalmente terminó rechazando, como ella misma contó en sus redes sociales.