La tensa entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos sigue dando mucho de qué hablar. En el paso de la presentadora de 'Sorpresa, sorpresa' por 'Dos parejas y un destino', este asunto volvió a comentarse y la involucrada aprovechó la ocasión para explicar cómo vivió la polémica.

Chenoa se encargó de sacar este tema a la luz preguntando a Gemio por su actual enemiga y recibiendo una completa respuesta: "Hice una entrevista que no salió como yo tenía pensado. Me había preparado una entrevista cómplice con una compañera con la que tenía, o tengo, no sé en qué situación estamos ahora, una buena relación después de 30 años de profesión", confesó en el programa.

La presentadora dio más detalles sobre cómo vivió el momento en el que la tensión se apoderó de la conversación: "Me preparé una entrevista simpática. Me contestaba muy seca y cabreada. Yo sentí mal. Tampoco estuve acertada, me puse nerviosa, precipitada, improvisaba preguntas y fue un desastre", reconoció.

El resto de famosos del formato de La 1 quisieron saber cómo reaccionó María Teresa Campos y si se molestó. "Eso es lo que más me duele porque entre compañeras es mejor hablarlo. Pero ya está, una mala tarde la tiene cualquiera", contestó la periodista.