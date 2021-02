Si hace solo unas semanas, Cruzcampo "revivía" a Lola Flores para lanzar una campaña en favor del acento andaluz, ahora es el humorista Manu Sánchez quien ha querido imitarla con un vídeo que ha publicado en sus redes sociales para celebrar el Día de Andalucía. En poco más de dos minutos, Sánchez hace un alegato en favor del acento andaluz, que en pocas horas ha superado los tres mil retuits y los cinco mil me gusta en Twitter.

El inicio, es una crítica a aquellos que se ríen del acento por tacharlo de vulgar y no saber apreciar su riqueza lingüística. "A lo más que parece que aspiramos es a que se nos perdone. A fulano ni se le nota, no parece ni andaluz... Bonita es la diversidad, no ser clasista. Luchar contra el centralismo, los prejuicios y la uniformidad".

A esto le sigue una lista de alabanzas hacia la cultura andaluza: "Bonita es Lola Flores con su acento, bonito es 'zopear', con z, un huevo frito. El que no sepa andaluz y no entienda andaluz es tan evidente que el que no sepa inglés no entiende a 'Los Beatles'". A su manera, Manu intenta explicar que "el acento es rebelarse contra que te juzguen por como hablas, y no por lo que dices. Es una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar".

Ante esto, y tirando de humor, critica a todos aquellos que infravaloran el acento andaluz: "Porque hay quien entiende que el acento andaluz sirve para cajeras de supermercado, chachas de series o anuncios de limpieza, que también. Pero no para catedrático, empresaria, Premio Nobel, poetisa, presentador de 'Pasapalabra' ni ministra".

El actor termina su vídeo con un alegato: "No dejes que manoseen y te hagan renunciar a tus raíces, no reniegues de tus abuelos, de tu legado, de tu historia, de tu pueblo, de tu gente. Que luego entienden perfectamente alemán, francés e inglés con el rollazo del 'empowerment' y no pillan que aquí se escribe hucha pero se dice arcancia, y eso sí que es 'Andalusian poderío'".