El pasado sábado, 6 de febrero, se produjo un desagradable episodio en las calles de Málaga entre una paparazzi y Leo Blakstad, marido de Ángela Molina. Según ha revelado este martes 'Ya es mediodía', el empresario agredió a la reportera gráfica a escasas horas de que comenzara la gala de los Goya 2021.

La paparazzi interpuso una denuncia a la que ha tenido acceso el programa de Telecinco, que se ha puesto en contacto con la afectada. "El día de los Goya me encontré que Ángela Molina y su marido iban a dar un paseo. Le di la enhorabuena por el premio que iba a recibir y le dije que le iba a hacer unas fotos", ha explicado.

Fue entonces cuando, según su versión, apareció "entre unos camiones" el marido de la reputada actriz: "Vi como un oso que venía hacia mí y de repente noté como un manotazo, pero no, el dedo pulgar. De repente me vi tirada en el suelo". La denuncia recoge que Leo Blakstad "apareció de repente, acercándose a la denunciante corriendo y propinándole un golpe en la cara".

Unos instantes después, Ángela Molina se disculpó personalmente con la paparazzi, tal y como puede comprobarse en unas imágenes grabadas con un teléfono móvil. La intérprete, premiada con el Goya de honor, no dudó en abrazarla para intentar tranquilizarla. "Nada de lo que ha pasado está bien", se le escucha decir.

"¡Me ha tirado al suelo! ¡Yo le he pedido permiso!", decía por su parte la reportera, visiblemente nerviosa tras lo sucedido. "No me puedo creer que todavía que un hombre de ese tamaño venga hacia una mujer con esa agresividad por llevar una cámara de fotos", ha lamentado en declaraciones al programa de Sonsoles Ónega, que ha aplaudido la reacción que tuvo Ángela Molina.