El camión de María Teresa Campos arrancó motores haciendo menos ruido que 'Sálvame tomate'. El estreno de 'La Campos móvil' anotó un 12,6% y 1,9 millones de espectadores, empeorando así los datos del programa que le precede, que firmó un 14,2% y 2.032.000 fieles. Además, la entrevista de la Campos a Isabel Díaz Ayuso, en un día de plena actualidad política, se quedó a más de diez puntos de 'Pasapalabra' en Antena 3, que reunió a un enorme 22,9% y 3.243.000 seguidores.

En lo que respecta al prime time, 'El Hormiguero' anotó un potente 17,4% y 2.972.000 fieles y después 'Mujer' volvió a liderar con un gran 19,5% y 2.121.000 espectadores. La oferta de Antena 3 superó ampliamente a la de Telecinco, ya que 'Love is in the air' se conformó con un 9,8% 1.666.000 espectadores en su primer capítulo y un 12,9% y 1.299.000 en el segundo.

Por su parte, 'Estoy vivo' en La 1 estrenó su cuarta temporada igualando su peor registro histórico, un 7,9% y 1.306.000 fieles, una cifra de espectadores similar al de la última temporada pero un share peor al emitirse en el acceso, lo que confirma la tendencia a la baja de las series de TVE por su cambio de horario. Después, la película 'Resacón en Las Vegas' se conformó con un pobre 5,1% y 545.000 televidentes.

En laSexta, 'El Intermedio' anotó máximo de temporada con un 10,5% y 1.827.000 espectadores. Después, 'El objetivo: Especial mociones de censura' anotó un buen 6,6% y 913.000 seguidores, que ganaron la partida a 'Horizonte' en Cuatro, que firmó un 6,1% y 625.000 seguidores.

-'Al rojo vivo' alcanzó ayer un gran 15,7% y 968.000 espectadores gracias a las mociones de censura. 'Ya es mediodía' se quedó con un 12,4% y 1.059.000 espectadores y 'Las cosas claras' con un 7,9% y 811.000 seguidores (382.000 en su primer tramo).

-'La ruleta de la suerte' no se vio perjudicada y ayer anotó un gran 17,4% y 1.597.000 espectadores, precedido por el 15,3% y 922.000 fieles de Karlos Arguiñano.

-Antena 3 volvió a llevarse el día con un 15,7% de media, con Telecinco en segunda posición con un 14,3%. Sin embargo, en lo que al mes respecta, Telecinco sigue líder con un 15,7%, seguida de Antena 3 con un 15% y detrás La 1 (8,7%), Autonómicas 8,4%), laSexta (7,1%), Cuatro (5,1%) y La 2 (2,8%).